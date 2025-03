Chiều 14/3, ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, trong ngày 12/3 lực lượng công an xã đã bàn giao người đàn ông đi lạc hơn 200km cho gia đình.

Theo Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, ngày 12/3, công an xã nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông khoảng 70 tuổi đi lạc trong điều kiện thời tiết se lạnh, mưa phùn tại khu vực trung tâm huyện Tu Mơ Rông.

Ông Rmah Thênh (áo trắng) được công an thông báo cho gia đình đón về an toàn. Ảnh: Công an xã Đăk Hà

Nhận được tin báo, Công an xã Đăk Hà đã có mặt tại địa bàn để nắm bắt thông tin và bước đầu xác định người đàn ông đi lạc không phải là người địa phương. Sau khi được trấn an tinh thần và đưa về trụ sở công an xã để ăn uống, nghỉ ngơi, tinh thần người đàn ông dần ổn định trở lại và nhớ được quê quán của mình.

Từ những thông tin ban đầu và hình ảnh do Công an xã Đăk Hà cung cấp, Công an xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xác nhận người đàn ông trên là Rmah Thênh (67 tuổi, trú tại thôn Plei Brieeng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Cũng theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, người nhà ông Rmah Thênh cho biết, ông này đi khỏi nhà từ ngày 8/3. Trước đó ông Thênh thường xuyên uống rượu nên tinh thần không được minh mẫn.

Ngay trong ngày 12/3, sau khi nhận được thông báo, đại diện gia đình đã đến đón ông Rmah Thênh về nhà an toàn.