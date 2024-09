Hôm nay (22/9), Công an TP Rạch Giá cho biết trong quá trình tuần tra, Công an phường Vĩnh Thông đã phát hiện một bé trai đi lạc nên phối hợp xác minh thông tin.

Bé trai T.T.V. được Công an phường Vĩnh Thông bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an Kiên Giang

Theo Công an phường Vĩnh Thông, thời điểm phát hiện, bé trai đi xe đạp, đeo cặp, mặc đồng phục học sinh. Bé đang trong tình trạng hoảng loạn, mệt mỏi và đói.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, thăm hỏi và đưa bé về trụ sở. Tuy nhiên, bé không nhớ số điện thoại người thân cũng như chỗ ở hiện tại.

Bước đầu kiểm tra thông tin ghi trong tập sách bé mang theo, công an xác định bé tên T.T.V., 11 tuổi, ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Theo cơ quan công an, cho đến lúc được phát hiện, V. đã đạp xe đi lạc hơn 40km.

Qua phối hợp xác minh, người thân đã đón V. về nhà, đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng tận tâm chăm sóc và hỗ trợ cho bé.