Hôm nay (19/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Hải Quỳnh (SN 1982, ở Hà Nội) mức án tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngần (SN 1976), Lê Thị Kim Lương (SN 1976) và Nguyễn Tuyết Anh (SN 1984, đều ở Hà Nội) nhận mức án từ 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Trước đó, khoảng tháng 5/2025, bị cáo Quỳnh đến chợ Đồng Đăng ở Lạng Sơn, mua 1 khẩu súng ngắn CZ75, 1 khẩu súng ngắn EKLO Firat Magnum Cal 9 mm P.A.K cùng nhiều viên đạn và 2 bình xịt hơi cay với mục đích để phòng thân.

Thời điểm đó, Quỳnh mua nhiều loại ma túy của một người đàn ông không quen biết ở khu vực cầu Mai Động, Hà Nội với giá 200 triệu đồng, mục đích để bán trái phép cho người khác, hưởng lợi bất chính. Bị cáo giấu toàn bộ ma túy, súng đạn tại ngôi nhà thuê ở địa chỉ 168/150/44 đường Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh, Hà Nội.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo buộc, khoảng 22h ngày 24/7/2025, tổ công tác Công an phường Đại Thanh gồm có các anh: Lê Ngọc Sơn, Phùng Hải Đăng, Nguyễn Hồng Hải và Định Lệnh Trung đến ngôi nhà trên để kiểm tra hành chính. Trong nhà lúc đó có bị cáo Quỳnh và bạn là Lê Thị Kim Lương.

Thấy Cơ quan Công an đến kiểm tra, Quỳnh trốn vào trong phòng ngủ, còn Lương nói là người đến thuê nhà và không mang theo giấy tờ cá nhân rồi bỏ chạy. Phát hiện Quỳnh đang trốn bên trong, tổ công tác yêu cầu anh ta mở cửa phòng ngủ thì bị cáo đứng dựa lưng vào cửa để ngăn không cho tổ công tác mở cửa.

Lúc đó, anh Sơn yêu cầu Quỳnh mở cửa, bị cáo ở trong nói vọng ra: “Đang đau bụng, chưa ra được”; đồng thời bị cáo lấy ra 2 khẩu súng, hướng nòng súng về phía tổ công tác và hô to: “…Lui ra, không tao bắn chết”.

Anh Sơn lùi lại nói: “Anh cứ bình tĩnh, bỏ súng xuống rồi nói chuyện”. Ngay lúc đó, Trần Hải Quỳnh tay trái cầm khẩu súng CZ75 bắn 1 phát lên trần nhà; tay phải cầm khẩu súng EKOL Firat Magnum bắn 1 phát xuống mặt đường cản trở Công an xã Đại Thanh thực hiện kiểm tra hành chính.

Thấy Quỳnh nổ súng, tổ công tác di chuyển ra phía ngoài, còn Quỳnh bỏ chạy ra đường. Quá trình bỏ chạy, bị cáo dùng súng đe dọa, cướp chiếc xe máy của chị Bùi Thị Thủy Dương để tẩu thoát.

Tẩu thoát bất thành

Bị cáo chạy xe đến khu vực phố Linh Đàm thì vứt bỏ xe máy, đón taxi chạy lòng vòng. Đến nửa đêm, Quỳnh gọi điện cho bị cáo Ngân xin ngủ nhờ. Sau đó, Quỳnh và Ngân bắt taxi đến nhà Tuyết Anh rồi thuê xe chạy vào Quảng Trị, định trốn sang Lào. Đến ngày 26/7/2025, Quỳnh bị bắt ở một quán cơm tại xã Lao Bảo, Quảng Trị.

CQĐT xác định, sau khi mua ma túy của người đàn ông không quen biết ở khu vực cầu Mai Động, Quỳnh đã bán cho Nguyễn Văn Sỹ 1 gói ma túy Heroin và 10 viên ma túy tổng hợp với giá 12 triệu đồng. Bị cáo đã bán cho Lê Thị Lan Anh 6 triệu đồng tiền ma túy đá và hồng phiến.

Số ma túy còn lại CQĐT phát hiện thu giữ tại phòng trọ của Trần Hải Quỳnh gồm: 1.329,880 gam ma túy Methamphetamine; 594,100 gam ma túy loại Ketamine; 268,280 gam ma túy loại MDMA; 54,920 gam ma túy loại Heroin; 65,600 gam ma túy gồm các loại Methamphetamine, ma túy loại 2C-B, ma túy loại Ketamine và Nimetazepam; 486.740 gam ma túy cần sa.

Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Thị Thúy Ngân biết rõ Quỳnh có hành vi sử dụng súng quân dụng chống trả Cơ quan Công an và có hành vi cướp tài sản nhưng đã che giấu người phạm tội, cản trở việc phát hiện, điều tra.

Trong khi đó, Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh đều là những người có mối quan hệ với Trần Hải Quỳnh từ trước, các bị cáo biết rõ Quỳnh đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng không tố giác.