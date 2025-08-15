Chiều ngày 15/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đức Anh (SN 1998, ở Hà Nội) mức án 23 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, vợ cũ của Đức Anh là Dương Linh Chi (SN 1999) nhận án 15 tháng tù treo về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Anh (SN 1987), Nguyễn Quốc Khánh (SN 2002), Nguyễn Viết Long (SN 1984), Hoàng Quốc Trung (SN 1991), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1976, đều ở Hà Nội) mức án 11 tháng tù đến 25 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo buộc, Lê Đức Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Viết Long đều là những đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Khoảng tháng 6/2023, Đức Anh mua của đối tượng không quen biết 1 khẩu súng quân dụng K54, 1 khẩu súng quân dụng tiểu liên AK và 81 viên đạn quân dụng rồi đem về cất giấu tại phòng trọ. Bị cáo này còn dùng súng K54 bắn 2 viên đạn và sử dụng khẩu AK bắn 1 viên đạn vào tường trong phòng trọ của mình.

Ảnh minh họa

Cáo buộc cho rằng, giữa tháng 8/2023, Đức Anh mua của đối tượng Nguyễn Thị Lan Hương 234,53 gam ma túy loại Methamphetamine, 388,947 gam ma túy loại Ketamine cùng 43,818 gam ma túy tổng hợp MDMA mang về cất giấu tại phòng trọ để sử dụng.

Trong vụ án này, bị cáo Dương Linh Chi, là vợ cũ của Đức Anh bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo buộc, sau khi ly hôn và thuê trọ ở riêng, khoảng đầu tháng 8/2023, Chi đến dọn dẹp, nấu cơm cho chồng cũ. Khi chị ta đang dọn dẹp nhà thì thấy Đức Anh lấy ra 1 túi vải đựng khẩu tiểu liên AK47 có hộp tiếp đạn và dùng giẻ lau súng.

Ngày 21/8/2023, Chi đưa 2 con đến phòng trọ của Đức Anh chơi. Tại đây, Đức Anh đưa cho Chi chiếc túi đựng vợt cầu lông, bên trong có khẩu súng AK47 nhờ đem về nhà cất giữ.

2 ngày sau, Đức Anh và Chi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên Đức Anh bảo vợ cũ trả lại khẩu súng cho anh ta. Đến 10h30 ngày 23/8/2023, Chi mang túi đựng khẩu AK47 đến phòng trọ trả cho chồng cũ. Hành vi của Chi bị cáo buộc phạm vào tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, cáo trạng xác định, trong tháng 8/2023, Hoàng Quốc Trung và Nguyễn Xuân Tùng nhiều lần đến phòng trọ của Đức Anh chơi và biết bạn tàng trữ khẩu tiểu liên AK cùng khẩu K54 và nhiều đạn. Tùng đã 2 lần hướng dẫn Đức Anh cách tháo, lắp các khẩu súng.

Ngày 16/8/2023, Trung thậm chí còn chứng kiến Đức Anh dùng khẩu tiểu liên AK bắn 2 phát vào tường phòng trọ. Tùng và Trung biết bạn tàng trữ, sử dụng súng nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng nên phạm vào tội Không tố giác tội phạm.

Trong vụ án này, CQĐT xác định, từ 6/2023- 10/9/2023, Phạm Ngọc Anh mua của Hà Việt Tùng và Nguyễn Viết Long nhiều loại ma túy đem về nhà cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời. Ngọc Anh thuê Nguyễn Quốc Khánh đi giao ma túy cho khách.

Ngày 10/9/2023, theo chỉ đạo của Ngọc Anh, Khánh đã giao cho Đức Anh 0,117 gam Katamine. CQĐT đã thu giữ của Ngọc Anh tổng số 94,802 gam Katamine, 602,991 gam ma túy Methaphetamine và 80,717 gam ma túy loại MDMA với mục đích bán kiếm lời...