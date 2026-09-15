Ngày 15/9, Công an xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Anh Khoa (35 tuổi, ngụ xã Càng Long) để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Đoàn Anh Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa và chị P.T. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn.

Trong thời gian này, Khoa sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán 6 clip có nội dung riêng tư của chị T. đến nhiều người, trong đó có bạn bè, người thân và đồng nghiệp của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Khoa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công việc của chị T.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi phát sinh mâu thuẫn, người dân cần bình tĩnh, không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.