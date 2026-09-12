Ngày 12/9, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Loan (40 tuổi), Nguyễn Văn Chiều (39 tuổi, cùng trú tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đây là 2 đối tượng liên quan vụ án xảy ra tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 19 bị can trong vụ án này.

Hai bị can Loan và Chiều. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm 28 đối tượng do Ngô Văn Tuấn (40 tuổi, còn gọi là Bé Tư, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cầm đầu. Các đối tượng bàn bạc, tổ chức dàn cảnh chen lấn, xô đẩy, vây quanh người dân, du khách để lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Một nữ du khách khi đi tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã bị nhóm đối tượng giật sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1,1 lượng. Nạn nhân bị té ngã sau khi bị nhóm này áp sát, xô đẩy, vây ráp.

Hình ảnh nữ du khách bị nhóm đối tượng vây ráp, giật sợi dây chuyền vàng. Ảnh: Chụp màn hình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.