Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Trong video, một người đàn ông thế hệ 8X, họ Phạm, ở Từ Châu (Giang Tô) quỳ trước cổng ngôi nhà cũ, lạy 3 lạy rồi khóa cửa, xách hành lý rời quê, thông tin từ Baidu.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh cha anh đã qua đời, mẹ mắc Alzheimer nặng và đang sống tại viện dưỡng lão. Lần rời đi ấy cũng đồng nghĩa quê nhà không còn người thân chờ đợi. Ngôi nhà cũ, từng đầy ắp tiếng cười gia đình, nay chỉ còn là nơi cất giữ ký ức.

Theo chia sẻ, anh Phạm rời quê từ năm 18 tuổi để đi học, sau đó lập nghiệp và định cư tại Thiên Tân. Ngôi nhà ở quê do cha anh tự tay xây từ những năm 80, được anh sửa sang lại vào năm 2018 với mong muốn cha mẹ có cuộc sống tuổi già tốt hơn. Tuy nhiên, 3 năm trước cha anh qua đời, mẹ dần mất khả năng tự chăm sóc.

Anh Phạm quỳ lạy ngôi nhà cũ. Ảnh: Baidu

Trong lần về quê thăm mẹ ở viện dưỡng lão và ghé lại ngôi nhà đã bỏ trống hơn 1 năm, cảm giác mất mát khiến anh nghẹn ngào. Trước khi rời đi, anh đặt hành lý xuống, quỳ trước nơi treo di ảnh cha và dập đầu 3 lần. Anh cho biết, từ khi cha mất, mỗi lần ra khỏi nhà, anh đều cúi chào di ảnh cha như một cách tạm biệt và tự an ủi.

Đoạn video nhanh chóng chạm đến cảm xúc của đông đảo người xem, đặc biệt là những người xa quê. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh này phản chiếu nỗi niềm chung của một thế hệ: rời quê lên thành phố lập nghiệp, đến khi ngoảnh lại thì cha mẹ đã già yếu hoặc không còn, quê nhà chỉ còn trong ký ức.

Đoạn video được đánh giá không chỉ là khoảnh khắc chia tay một ngôi nhà, mà còn là lời tạm biệt với một giai đoạn đời. Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng thời gian còn cha mẹ bên cạnh và cố gắng thường xuyên trở về, trước khi mọi thứ chỉ còn là hoài niệm.

Hình ảnh của anh Phạm đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Ảnh: Baidu