Đàn ông làm nghề nail vốn không nhiều, làm tốt lại càng hiếm. Thế nhưng ở tuổi 38, anh Cát Kỳ - người tự xưng “anh đại làm nail” - đã khiến nhiều người chú ý khi tài khoản cá nhân tăng từ vài trăm lên gần 20.000 người theo dõi chỉ trong hơn 1 tháng, thông tin từ QQ.

Gần đây, khi trò chuyện với phóng viên, anh cười nói rằng, việc một người đàn ông bước vào ngành nghề vốn được xem là “sân chơi của phụ nữ” mang lại cảm giác khá đặc biệt. Tuy nhiên, anh cho rằng thẩm mỹ không có giới hạn và làm dịch vụ quan trọng nhất là chân thành.

Anh Cát Kỳ chuyển hướng và đã thành công với nghề làm móng. Ảnh: QQ

Anh Cát Kỳ quê ở Đông Dương, TP Kim Hoa (Chiết Giang, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Thượng Hải làm nghề quảng cáo theo định hướng của gia đình và gắn bó với công việc này suốt 10 năm.

Mọi thứ vốn ổn định cho đến năm 2020, khi công ty gặp khó khăn và anh đứng trước lựa chọn hoặc chuyển vị trí với mức lương giảm một nửa, hoặc nghỉ việc. Đúng lúc đó, con trai chào đời, khiến áp lực của người đàn ông bước qua tuổi 30 trở nên nặng nề hơn.

Trong thời gian tìm hướng đi mới, anh từng học chứng chỉ huấn luyện viên thể hình và thử hợp tác kinh doanh với bạn bè nhưng đều không thuận lợi. Chỉ đến khi nghe một người bạn nhắc đến việc làm nail, anh mới thấy một cơ hội khả thi: vốn ít, quy mô nhỏ, dễ bắt đầu.

Mẫu nail do anh Cát Kỳ làm. Ảnh: QQ

Tháng 8/2023, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nail ở Thượng Hải, anh trở về quê và mở tiệm nail đầu tiên. Tuy nhiên, mô hình này không mang lại hiệu quả như mong đợi vì tệp khách chủ yếu săn giá rẻ. Anh quyết định chuyển đến Nghĩa Ô (Chiết Giang), thuê một phòng nhỏ trong tòa văn phòng để mở tiệm thứ hai và đóng hẳn cửa hàng tại quê nhà.

Theo anh, đàn ông làm nail đôi khi lại thành lợi thế. Nhiều khách thích gu thẩm mỹ lạ của anh, còn hình tượng “anh đại làm nail” trở thành yếu tố thu hút trên mạng xã hội.

Nhưng điều giữ chân khách hàng, theo anh, vẫn là sự tinh tế và chân thành. Với kinh nghiệm từ ngành quảng cáo, anh chú ý đặc biệt đến trải nghiệm của khách: ghi nhớ sở thích của từng người, chuẩn bị đồ ăn nhẹ theo mùa cho khách, và luôn giữ không khí trò chuyện thoải mái để khách giảm căng thẳng.

Nếu khách không hài lòng với mẫu, anh sẵn sàng hoàn tiền hoặc đổi mẫu mới; trong 10 ngày, nếu có lỗi kỹ thuật, tiệm sẽ hỗ trợ cả phí đi lại.

Do tiệm nằm trong tòa văn phòng, gần như không có khách vãng lai, anh Cát Kỳ dồn toàn lực cho việc làm nội dung trên mạng xã hội.

Anh đầu tư hàng chục triệu đồng để học vận hành tài khoản. Từ việc từng quay hơn 300 video “vô tội vạ”, đến nay anh đã tập trung vào nội dung đúng trọng tâm và duy trì đăng mỗi ngày.

Chỉ trong hơn 2 tháng, hơn 50 video đã đưa lượng theo dõi từ 500 lên 20.000 người; nhiều video phân biệt màu sơn nail thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Nhờ đó, tiệm dần có lượng khách ổn định, kết hợp khách mới từ mạng xã hội và khách quen quay lại.

Ông chủ tiệm nail chăm chỉ làm hình ảnh. Ảnh: QQ

Hiện tại tiệm của anh Cát Kỳ có 4 thợ, mỗi người phục vụ khoảng 3 khách mỗi ngày, với giá trung bình 200-300 NDT (khoảng 700.000-1,1 triệu đồng)/khách. Công việc ngày càng bận rộn từ chăm khách, chọn mẫu, quay video đến chỉnh sửa nội dung, nhưng anh luôn giữ tinh thần lạc quan.

Nhìn lại hành trình rẽ hướng, anh cho rằng nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân chùn bước. Theo anh, những quyết định lớn nên nghe theo trực giác, còn việc nhỏ cần lý trí; khi chi phí vẫn trong tầm kiểm soát, hãy mạnh dạn bắt đầu. Làm dịch vụ không cần mánh khóe, chỉ cần thật lòng và liên tục đầu tư vào bản thân để nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.

Từ một nhân viên quảng cáo vất vả mưu sinh ở Thượng Hải đến ông chủ tiệm nail ở Nghĩa Ô, anh tin rằng tuổi tác không phải rào cản, ngành nghề không phân biệt giới tính và sự chân thành luôn mở ra con đường mới cho những ai dám bắt đầu lại.