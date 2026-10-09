Mâu thuẫn trong sinh hoạt, N. sát hại khiến con gái tử vong tại nhà riêng.

Ngày 9/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà.

Đối tượng Đ.T.N tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng 9h30 ngày 24/9, tại nhà riêng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N (SN 1966, trú thôn Tân Lập, xã Đầm Hà) dùng dao sát hại chị N.T.T (SN 1991, là con đẻ của Đ.T.N). Hậu quả, chị N.T.T tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N về tội "Giết người”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

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