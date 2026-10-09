Cơ quan chức năng TP Đồng Nai phát hiện 2.349 con heo chứa Salbutamol, chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi, tại một trang trại trước khi số heo được tiêu thụ.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.T. (72 tuổi) và D.T.H. (52 tuổi, cùng ngụ xã Tân An, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an đọc lệnh khởi tố một đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của T. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa Salbutamol, chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số heo còn sống, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn. Theo cơ quan chức năng, số heo này có giá trị thị trường hơn 15 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, chủ trại heo T. và H. khai nhận đã bàn bạc, mua Salbutamol rồi phối trộn vào thức ăn chăn nuôi để cho heo ăn, nhằm tăng trọng trong thời gian ngắn trước khi xuất bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, khi số heo chưa kịp tiêu thụ, cơ sở chăn nuôi đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn.

Hiện Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.