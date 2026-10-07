Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án New City, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long), Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, TGĐ), Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó TGĐ) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc Sàn Mangala).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ qua quá trình xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Tại tòa A3 của dự án, Hào và Trang bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh của khách hàng ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Để hợp thức hóa khoản tiền này, Sàn Mangala sử dụng nhiều loại giấy tờ như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo nội dung thỏa thuận với khách hàng, số tiền chênh được cam kết sẽ khấu trừ vào số tiền thuê, mua nhà theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận ký với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, họ bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu đã nhận trước đó.

Trong khi đó, khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ được quy định trong hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Đáng chú ý, số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Theo cơ quan điều tra, nhân viên kinh doanh đã hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Hào.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định khoản tiền chênh được để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Đáng chú ý, để xác định mức tiền chênh, Hào giao Vinh chịu trách nhiệm tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu của khách hàng ở từng thời điểm.

Sau khi xác định mức tiền chênh, Vinh trình Quỳnh và Hào phê duyệt, rồi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.