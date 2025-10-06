Quay ngược thời gian về 8 năm trước, khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh, Anesu Masube bất ngờ nghe người nhà ở Zimbabwe báo tin mẹ qua đời. Ngay lập tức, anh thu xếp công việc ở Washington D.C. và đặt vé máy bay về quê.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu trên một chuyến bay vào năm 2017. Ảnh: CNN/Hannah K. Brown

Tuy nhiên, vì sát lễ, nhu cầu du lịch tăng cao nên Anesu không có nhiều lựa chọn. Cuối cùng, anh buộc phải đặt vé của hãng Virgin Atlantic với 2 lần nối chuyến tại London (Anh) và Johannesburg (Nam Phi) rồi mới về được đến Harare (Zimbabwe).

Tệ hơn là với chiều cao 1m9, anh phải ngồi ghế giữa, bị kẹt cứng giữa 2 khách khác. Viễn cảnh ngồi 7 tiếng trong tư thế xoay người, cộng thêm cảm giác đau đớn vì mẹ mất khiến người đàn ông này nghĩ đó chính là "chuyến bay tệ nhất cuộc đời''.

"Người nhà ở Zimbabwe không tin tôi có thể về kịp để dự lễ tang. Nhưng tôi muốn được nói lời tiễn biệt mẹ lần cuối, vì vậy tôi vẫn cố chấp mua vé trên chuyến bay này", Anesu chia sẻ với CNN.

Sau khi tất cả hành khách trên chuyến bay ổn định chỗ ngồi, Anesu cố nhìn quanh tìm cơ hội "giải thoát". Phát hiện ra hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm mới chỉ có 1 người ngồi, nam hành khách vội trình bày hoàn cảnh với tiếp viên và được đồng ý chuyển chỗ.

Hannah và Anesu ngồi cạnh nhau trên hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm. Ảnh: CNN/AOL

Trên đường ra chỗ mới, Anesu định bụng xin lỗi người phụ nữ vốn đang ngồi thoải mái, nay phải chia sẻ với mình.

"Trái với mọi lo lắng trước đó, ngay khi tôi ngồi xuống, cô ấy đã rất thân thiện, mỉm cười chào và còn nói đùa với tôi. Đó là một sự tử tế bất ngờ. Có một người đã đối xử chân thành đúng lúc tôi cần điều đó nhất. Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện", Anesu chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu gặp Hannah Brown.

Điều tình cờ Anesu nghe được là, vào mùa Giáng sinh năm 2015, bố Hannah cũng đột ngột qua đời. Khi đó, cô đang sống ở Tanzania và phải một mình vượt nửa vòng trái đất, bay về gặp bố lần cuối.

Khác với năm đó, chuyến bay lần này, Hannah đang trên đường đến châu Âu để đón Giáng sinh, hoàn thành mong ước trước đây bố cô chưa làm được. Sự đồng cảm vì cùng mất người thân nhất vào mùa lễ hội cuối năm khiến 2 hành khách xa lạ xích lại gần nhau hơn.

"Cô ấy hoàn toàn thấu hiểu những gì tôi phải trải qua. Cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ trước vậy", Anesu kể lại, đồng thời cho biết cả hai liên tục nói chuyện về gia đình, cùng cười cùng khóc với nhau trong suốt 7 tiếng trên chuyến bay.

Trong khi đó, Hannah tiết lộ vì bản thân là người hướng nội nên cô chưa từng cảm thấy "kết nối với ai đó nhiều như thế trên máy bay".

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Anh), cả hai quyết định trao đổi số điện thoại. Họ liên tục nghĩ về đối phương và nhắn tin với nhau trong suốt 10 ngày sau đó.

"Hai chúng tôi đều sống ở Washington D.C, tôi chắc chắn muốn gặp lại cô ấy khi quay về", Anesu nói.

Trong chuyến bay về Mỹ vào đầu năm 2018, chặng London - Washington D.C, Anesu lại tình cờ gặp Hannah. Họ nhìn nhau, ngạc nhiên không nói nên lời vì trước đó không ai tiết lộ gì với đối phương về dự định của mình.

Sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó khi chỗ ngồi trên máy bay của họ cũng gần nhau, 60A và 61A. Hai hành khách ngồi ghế 60B và 61B thậm chí còn chủ động đổi ghế để Anesu và Hannah được ngồi cạnh nhau.

Ảnh: CNN/Hannah K. Brown

"Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chỉ vài ngày sau khi máy bay hạ cánh xuống Washington D.C", Anesu tiết lộ. Anh cũng cho biết, những tuần đầu sau khi trở thành người yêu của họ "không bình thường" chút nào.

"Khi chúng tôi có buổi hẹn chính thức đầu tiên ở một quán bar, cả hai thực ra đã biết quá nhiều về nhau rồi", Hannah kể.

Với Hannah, cô cảm thấy Anesu là người cho cô cảm giác tin tưởng để có thể sống thật với chính mình nhất. Trong khi, với Anesu, Hannah như một chương mới trong đời, "hy vọng bất ngờ trong bóng tối đau buồn vì mẹ".

"Ở nhiều khía cạnh, tôi thấy như mẹ mình đã gửi cô ấy đến, vì bà biết tôi cần điều đó", Anesu nói và cho biết cả gia đình anh ở Zimbabwe đều ủng hộ mối quan hệ của mình.

Ảnh: CNN/Hannah K. Brown

Khoảng 1 năm sau khi hẹn hò, cả hai đính hôn và chuyển về sống cùng nhau ở D.C. Hannah và Anesu sau đó cũng cùng nhau đến Zimbabwe để cô gái Mỹ có thể gặp gỡ gia đình chồng. Mùa hè năm 2019, cả hai tổ chức đám cưới.

8 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, 2 vợ chồng vẫn vô cùng hạnh phúc. Họ cùng nhau đồng hành trên những chuyến đi chu du khắp thế giới. Cả hai đang có kế hoạch chuyển đến châu Phi định cư vào năm sau. Họ rất háo hức với cuộc sống mới, kế hoạch mới.

"Chúng tôi rất háo hức với cuộc sống mới, kế hoạch mới vì biết rằng dù ở đâu, cả hai cũng luôn có nhau, như một thể thống nhất", Anesu khẳng định.