30 năm mai táng miễn phí

Tại TPHCM, ông Nguyễn Thành Khoa (58 tuổi, phường Bình Lợi Trung) được nhiều người nghèo, người già neo đơn biết đến.

Họ không chỉ thương mến mà còn đặt niềm tin chuyện hậu sự của mình vào ông ngay từ khi còn đang vui sống. Bởi, ông Khoa đã duy trì công tác mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại TPHCM suốt 30 năm qua.

Ông Khoa có 30 năm thực hiện công tác mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 1996, khi ông Khoa còn là Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 3 cũ (TPHCM). Thời điểm đó, trong những lần đi cơ sở, ông chứng kiến cảnh những cụ già sống cô độc, bệnh tật, mất không có con cháu chăm lo hậu sự.

Sau nhiều trăn trở, ông quyết định xây dựng chương trình hỗ trợ người già neo đơn với 3 mục tiêu: chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bữa ăn và lo hậu sự khi các cụ qua đời.

Để chăm sóc sức khỏe, ông mua bảo hiểm y tế, kết nối các phòng mạch tư để xin phiếu khám bệnh miễn phí cho các cụ. Những trường hợp ốm đau nhẹ, ông mời bác sĩ đến tận nơi thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí. Trường hợp nặng hơn sẽ được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ông Khoa còn vận động các hộ gia đình sống gần cụ ông, cụ bà neo đơn thực hiện việc chia sẻ bữa ăn cho các cụ. Trong ngày, mỗi gia đình khi nấu ăn sẽ san sẻ thêm một phần cơm, thức ăn cho các cụ. Mỗi tháng, ông Khoa cùng cộng sự hỗ trợ thêm cho các cụ từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Khoa còn cùng cộng sự lo mai táng miễn phí khi người già neo đơn qua đời. Về sau, hoạt động này được mở rộng, ông hỗ trợ cả người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Khoa (áo đỏ) trong một lần tổ chức mai táng miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông chia sẻ: “Khi làm công việc này, tôi không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào cho người được hỗ trợ. Bất cứ ai cần, chúng tôi đều sẵn sàng có mặt. Bởi trong chuyện tang lễ, chỉ khi thực sự khó khăn, không còn cách nào khác, người ta mới tìm đến và nhờ giúp đỡ.

Tôi chia việc hỗ trợ mai táng miễn phí thành hai trường hợp. Thứ nhất, với những trường hợp không tổ chức đám tang, chúng tôi hỗ trợ toàn bộ các dịch vụ như quan tài, vật liệu tẩn liệm, tang phục, nhang đèn, đội đạo tỳ, xe tang, hỏa táng, hũ đựng tro cốt…

Thứ hai, với các gia đình có tổ chức tang lễ và nhận phúng điếu, chúng tôi hỗ trợ miễn phí một phần, gồm áo quan, vật liệu tẩn liệm, xe tang và trang phục tang lễ.

Gia đình người quá cố sẽ chi trả chi phí hỏa thiêu. Bởi, ngoài tiền phúng điếu, Nhà nước còn hỗ trợ chi phí hỏa táng cho các trường hợp này từ 1,5 -3 triệu đồng”.

Điểm tựa ngày cuối đời

Để có kinh phí hoạt động, ông Khoa mở cơ sở dịch vụ tang lễ, lấy nguồn thu từ việc làm dịch vụ để duy trì việc mai táng miễn phí cho người nghèo. Suốt 30 năm qua, trung bình mỗi tháng ông Khoa hỗ trợ mai táng miễn phí cho khoảng 10 trường hợp với số tiền từ 15-18 triệu đồng/trường hợp.

Sau nhiều năm hoạt động, dịch vụ mai táng miễn phí của ông không chỉ được người nghèo biết đến. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, tổ chức tại TPHCM cũng tìm đến ông mỗi khi có trường hợp người quá cố cần hỗ trợ mai táng.

Để lan tỏa hoạt động thiện nguyện của mình, ông Khoa phát hành các phiếu nhận áo quan miễn phí. Trên tờ phiếu này, ông ghi rõ nội dung nhận bảo thọ người cao tuổi. Ông phát tặng những phiếu này cho người nghèo, các cụ cao niên neo đơn.

Ông Khoa kể: “Người nhận phiếu này, khi cần chỉ việc đến gặp tôi hoặc liên hệ qua số điện thoại đã in sẵn bên trên sẽ được nhận áo quan, mai táng miễn phí.

Khi biết chúng tôi phát hành các phiếu này, rất nhiều cụ già neo đơn đến nhận. Các cụ nói có phiếu này cảm thấy yên tâm hơn, có thể ra đi một cách thanh thản vì không còn lo việc khi nhắm mắt xuôi tay không có ai lo hậu sự cho mình nữa.

Nhiều cụ sợ mất, sợ hỏng phiếu đã đem đi ép nhựa, cất kỹ trong ví. Có cụ lại phóng to, dán phiếu này trên đầu giường để lỡ bất chợt ra đi thì mọi người sẽ biết địa chỉ để liên hệ, lo hậu sự cho mình.

Ông Khoa khẳng định sẽ không dừng hoạt động mai táng miễn phí cho người nghèo, người già cô đơn tại TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn

Chứng kiến những điều ấy, tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy hoạt động của mình trở thành niềm tin, điểm tựa trong những ngày cuối đời cho các cụ.

Vì vậy, tôi cố gắng duy trì hoạt động này. Tôi phát triển việc mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn thành truyền thống của gia đình. Khi tôi hết tuổi lao động, không thể tiếp tục, thế hệ sau sẽ vẫn tiếp nối công tác này”.

Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung (TPHCM), cho biết ông Nguyễn Thành Khoa đã hơn 30 năm làm công tác mai táng, trợ táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn. Hiện ông Khoa chăm lo suốt đời cho 3 cụ già tại phường; nếu tính trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ, ông đang chăm lo trọn đời cho khoảng 20 trường hợp tương tự. Ngoài ra, ông còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện mai táng miễn phí cho người khó khăn và các mạnh thường quân duy trì bếp ăn 0 đồng vào cuối tuần, phục vụ tại chỗ và mang đến tận nhà cho người không thể đi lại.