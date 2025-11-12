Dianna Morales (27 tuổi, sống ở Victorville, California), chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyến xe taxi bình thường lại có thể mở ra mối quan hệ đặc biệt giữa cô và khách hàng.

Morales làm tài xế xe công nghệ bán thời gian gần 3 năm qua để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.

Một buổi chiều tháng 11/2024, cô nhận một chuyến xe đặc biệt. Hành khách của cô là ông Leroy Burdick (92 tuổi), muốn đến nhà thờ.

"Khi ông ấy nói tuổi của mình, tôi thực sự bất ngờ", Morales chia sẻ với tạp chí People.

Từ một chuyến taxi ngẫu nhiên, nữ tài xế 27 tuổi và cụ ông 92 tuổi trở thành đôi bạn thân thiết. Ảnh: People

"Thông thường, phần lớn hành khách lớn tuổi của tôi không nói chuyện được nhiều vì họ nghe kém. Nhưng ông ấy thì khác, ông rất tập trung và phản hồi nhanh với mọi điều tôi nói. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên thật sự", cô kể.

Trong lúc trò chuyện trên xe, Burdick chia sẻ rằng ông không còn lái xe được nữa do tuổi tác và con gái ông thường đặt xe công nghệ cho ông. Kể từ khi vợ ông mất cách đây 20 năm, ông Burdick dành phần lớn thời gian để hát trong dàn hợp xướng nhà thờ, chơi piano và chơi golf vào thứ Ba hằng tuần.

Cảm động trước câu chuyện và tính cách hiền lành của ông, Morales đã cho ông số điện thoại của mình và đề nghị chở Burdick đến nhà thờ bất cứ khi nào ông cần.

"Cô ấy là một người phụ nữ của gia đình, luôn dành lời nói ấm áp để nhắc về các con. Chúng tôi cùng sống ở Victorville, nên tôi nghĩ đây sẽ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền ứng dụng. Tôi sẽ trả thẳng cho cô ấy", ông Burdick chia sẻ.

Sau chuyến xe tình cờ đó, họ giữ liên hệ và gặp gỡ thường xuyên hơn. Mỗi tuần, Morales đến chở ông Burdick ít nhất 1 lần. Họ nói chuyện ngày càng thân thiết, chia sẻ những vui buồn cuộc sống và ông lão 92 tuổi dành nhiều lời khuyên chân thành cho nữ tài xế.

Morales tiết lộ rằng, sau khi quen biết một thời gian, cô đã ngừng nhận tiền phí của ông Burdick, mặc dù ông luôn nài nỉ được trả.

"Ban đầu, ông hay đưa tôi 40USD (hơn 1 triệu đồng) cho mỗi chuyến đi. Nhưng sau này tôi không nhận số tiền đó nữa vì tôi xem ông như người thân chứ không phải khách hàng", nữ tài xế chia sẻ. "Nhưng ông luôn đưa cho tôi một món quà gì đó mang về nhà", cô nói thêm.

Morales còn mời ông Burdick gặp gỡ chồng và hai con trai của mình. Họ thường dành thời gian vui chơi với nhau như gia đình.

Ông Burdick vui vẻ chơi golf cùng con trai của Morales. Ảnh: People

Morales và gia đình thường đón ông Burdick đi chơi golf ít nhất hai lần một tháng dù lịch trình vô cùng bận rộn.

Ông Burdick đã thực sự tận hưởng những khoảnh khắc bên Morales và gia đình cô, và khẳng định rằng "người tốt vẫn còn tồn tại".

Để thể hiện sự biết ơn, ông Burdick còn tặng cậu con trai 8 tuổi của Morales bộ gậy golf đầu tiên và khóa học cho cậu.

"Mọi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có lý do. Sự xuất hiện của ông Burdick giúp tôi biết rằng, mình hoàn toàn có thể quan tâm người không cùng huyết thống.

Các con và chồng tôi đều thương ông ấy. Mỗi khi nhìn họ tận hưởng khoảng thời gian vui chơi bên nhau, tôi lại thấy đây là một mối quan hệ đặc biệt", nữ tài xế chia sẻ.

Khánh Linh