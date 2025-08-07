Bệnh nhân 37 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) khám do trên mặt có tổn thương màu đen loang lổ, ổ loét tại trung tâm tổn thương, khối u thâm nhiễm vừa.

"Bệnh nhân chia sẻ đã nhiều lần khám tại bệnh viện ở nước ngoài, được chẩn đoán là nốt ruồi, điều trị bằng đốt laser nhưng tổn thương không hết hoàn toàn rồi tái phát", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, cho biết sáng 7/8.

Nam bệnh nhân phát hiện trên má trái có tổn thường màu đen dạng nốt ruồi với kích thước ban đầu khoảng 2-3mm cách đây vài năm. Tổn thương này thay đổi theo thời gian, sau khi điều trị bằng đốt laser, kích thước tăng dần, màu sắc bất đồng nhất, loét, thâm nhiễm tổ chức mô dưới da. Khi về nước, anh đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bác sĩ Quang tư vấn cho nam bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Kết quả khám, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp dermoscopy - một xét nghiệm đặc thù trong chuyên ngành da liễu và sinh thiết khối u, cho thấy bệnh nhân mắc ung thư tế bào đáy tái phát.

Bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Mohs. Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Quang cho biết đây là phương pháp được lựa chọn thứ nhất trong điều trị ung thư tế bào đáy với ưu điểm là kiểm soát tốt tế bào ung thư được loại bỏ khỏi cơ thể và tiết kiệm được vùng da lành.

"Điều này rất có ý nghĩa đối với việc áp dụng điều trị tổn thương vùng mặt, giúp kết quả thẩm mỹ cao và bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan như mắt, mũi, miệng", bác sĩ Quang nói. Hơn nữa, tỷ lệ bệnh nhân ung thư tế bào đáy được điều trị khỏi bằng phương pháp này khá cao, trên 90% nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Với bệnh nhân trên đây, sau 1 tuần điều trị, vết mổ ổn định đã được xuất viện.

Bác sĩ Quang cho hay với bệnh nhân ung thư tế bào đáy ở nước ta, tổn thương ban đầu giống với nốt ruồi, thường xuất hiện vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian. Dấu hiệu ung thư tế bào đáy là các tổn thương gồ cao bề mặt da, màu đen và vùng mặt, tăng dần về kích thước, thay đổi màu sắc.

Ai nên cảnh giác với ung thư da?

Một nghiên cứu của bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương trong 6 năm (từ năm 2017-2022) cho thấy có gần 1.200 bệnh nhân ung thư da điều trị nội trú tại cơ sở y tế này. Gần 70% trong số đó là bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy (riêng 3 năm 2020-2022 có 407 ca). Loại ung thư này có xu hướng trẻ hóa.

Trong 2 năm 2023-2024, số lượng bệnh nhân ung thư da ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Mỗi tuần viện có 10 -20 bệnh nhân đến khám và điều trị. Tính chung, bệnh viện tiếp nhận khoảng 300-500 bệnh nhân ung thư da mỗi năm.

Theo các bác sĩ, ung thư da hay gặp ở nhóm người phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời; phát triển chủ yếu trên các vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, gồm da đầu, mặt, môi, tai, cổ, ngực, cánh tay và bàn tay, chân.

Tổn thương cũng có thể hình thành trên lòng bàn tay, chân, vùng hay tì đè; bên dưới móng tay/móng chân, vùng sinh dục.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện nốt ruồi đổi màu, to lên, tiến triển nhanh ở bất kỳ vị trí nào; người hay làm việc dưới ánh nắng mặt trời khi có tổn thương trên da, điều trị thuốc trong 2-4 tuần nhưng không hiệu quả thì nên đi khám ở nơi có chuyên ngành ung thư da.

Để phòng ngừa ung thư da, cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt, bằng cách đội mũ, áo chống nắng, bôi các loại kem chống nắng...