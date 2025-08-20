Trưa 19/8, một trạm cấp cứu vệ tinh 115 của TPHCM đã tiếp nhận thông tin cấp cứu một người đàn ông đột ngột bất tỉnh tại phường Bình Trị Đông.

Bệnh nhân là anh T.V.G (39 tuổi, trú tại Phan Anh, TPHCM) đột ngột gục xuống, co giật, nôn ói và hôn mê.

Theo người bệnh, bệnh nhân mới phát hiện tăng huyết áp và đái tháo đường nhưng uống thuốc không đều, gần đây tự bỏ thuốc tây chuyển qua thuốc nam, thuốc bắc trị ngứa da. Đến trưa 19/8, anh G. cùng gia đình ngồi nghỉ sau bữa trưa thì đột ngột gục xuống. Người nhà nhanh chóng gọi 115.

Bệnh nhân được vận chuyển về bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Khi ê-kíp cấp cứu đến, bệnh nhân còn thở nhưng hôn mê sâu, đồng tử giãn. Ê-kíp phải đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, trong quá trình đặt, nhiều dịch lẫn thức ăn từ đường hô hấp trào ra nên chuyển ngay vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, bệnh nhân hôn mê sâu, bóp bóng ambu, oxy qua nội khí quản. Kết quả CT não xuất huyết vùng cầu não cuống não lan vào não thất, rất nặng. Huyết áp 220/120mmHg, HbA1c 11%. Sau thời gian nỗ lực cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong vào chiều ngày 19/8.

Các chuyên gia khuyến cáo tăng huyết áp, tiểu đường phải điều trị liên tục, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay bằng thuốc nam/bắc.

Đột quỵ ở người trẻ rất nguy hiểm, thậm chí đột tử. Đây là bệnh lý về não bộ do tổn thương mạch máu não. Cứ mỗi phút não bị thiếu máu sẽ mất gần hai triệu tế bào thần kinh, vì thế người bệnh đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa những tổn thương về não.

Khi phát hiện người bệnh đột quỵ, người thân nên liên hệ mạng lưới cấp cứu 115 để được hướng dẫn sơ cứu tại chỗ và chuyển người bệnh đến các bệnh viện có đơn vị đột quỵ trong thời gian sớm nhất, được kịp thời can thiệp các kỹ thuật điều trị đột quỵ, giúp việc cấp cứu bệnh nhân đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, mỗi người nên trang bị kiến thức về cấp cứu ban đầu để xử trí đúng cho người thân của mình.

Để phòng ngừa đột quỵ, mọi người cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ máu... Thay đổi lối sống bằng chế độ vận động tập luyện, thức ăn phù hợp, hạn chế rượu bia và tuyệt đối không sử dụng thuốc lá. Nhận biết được triệu chứng của đột quỵ và đến bệnh viện ngay khi khởi phát.

Dấu hiệu cảnh báo một người có thể đột quỵ trong 90 ngày tới Hơi tê yếu chân tay, nói khó, cảm giác líu lưỡi nhanh chóng hết nhưng người bệnh vẫn nên đến cơ sở y tế ngay vì các triệu chứng đó có thể cảnh báo dấu hiệu cơn đột quỵ.

