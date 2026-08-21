Ngày 21/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 ở sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 tại kỳ quay số mở thưởng số 1.384.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 tại kỳ quay số mở thưởng số 1.384 với giá trị 71.850.956.250 (hơn 71,8 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về ông H - thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Ông H quê ở Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott ngay từ những ngày đầu triển khai kinh doanh tại Đồng Nai và gắn bó đến nay.

Ông H nhận giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 71,8 tỷ đồng

Ông có thói quen mỗi ngày mua 4-5 vé trên cả 2 kênh phân phối: điểm bán hàng và điện thoại. Trong đó, các loại xổ số ông thường lựa chọn là Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Ông cũng cho biết không có bộ số quen thuộc nào, chủ yếu để hệ thống tự chọn.

Khi Jackpot tăng cao, ông mua thêm một số bộ số dựa trên ngày, tháng, năm sinh của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bộ số mang lại giải Jackpot 1 lần này lại chính là bộ số ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trên kênh phân phối qua điện thoại, ông H đã có tới 1.103 lần trúng thưởng các giải thưởng của Vietlott (bao gồm giải Jackpot). Các giải thưởng có giá trị mà ông từng trúng trước đó là giải Nhất của xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45.

Ông H cho biết khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, ông đang bận xử lý công việc nên không chú ý nhiều. Do trước đó đã có rất nhiều lần trúng thưởng, ông chỉ nghĩ rằng mình có thể vừa trúng một giải thưởng nhỏ như thường lệ. Ngày hôm sau, khi đại diện Vietlott gọi điện thông báo thì ông mới biết mình đã trúng hơn 71,8 tỷ đồng.

Ông cảm thấy rất vui mừng và lập tức báo tin ngay cho vợ. Vợ ông ban đầu cảm thấy rất run và cho đến khi trực tiếp nhìn thấy thông báo trúng thưởng trên điện thoại của chồng mới tin rằng gia đình đã may mắn nhận được giải thưởng lớn.

Chia sẻ về kế hoạch sau khi nhận giải thưởng, ông H cho biết trước mắt ông vẫn sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc hiện tại. Vợ chồng ông H sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.

Với mong muốn chia sẻ một phần may mắn của mình với cộng đồng, tại buổi lễ trao thưởng, ông H đã trao tặng 600 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Quảng Trị với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.