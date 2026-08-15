Công ty Cổ phần Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa tổ chức lễ trao thưởng giải Jackpot ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị giải thưởng 29.649.564.500 đồng (hơn 29,6 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Đây là kết quả của kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.544 diễn ra vào ngày 2/8.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông T. Tấm vé may mắn được phát hành tại một hệ thống vé số ở phường Bàn Cờ, TPHCM.

Ông T. nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị hơn 29,6 tỷ đồng

Ông T. hiện sinh sống tại TPHCM. Ông có thói quen giải trí với các xổ số tự chọn của Vietlott trong khoảng 2 năm trở lại đây và thường mua xổ số Mega 6/45, Power 6/55 vì có giải Jackpot giá trị cao.

Ông T. cho biết: “Hôm đó, tôi đang ngồi uống cà phê với bạn thì được một người bán vé số dạo mời mua vé Vietlott. Vốn đã có thói quen chơi Vietlott hàng ngày nên tôi mua luôn mà không suy nghĩ quá nhiều”.

Không ngờ, tấm vé được mua trong buổi cà phê hôm ấy đã mang đến cho ông giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 29,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông T. dự kiến dành một phần tiền để chăm lo, vun vén thêm cho gia đình và thực hiện những dự định riêng.

Theo quy định, ông T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là TPHCM với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.