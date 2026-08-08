Ngày 8/8, cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang điều tra, xác minh vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong tại khu vực trạm điện trong khuôn viên một công ty ở phường Trảng Dài.

Trạm điện có một số dây điện đã bị cắt. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25 ngày 7/8, người dân tại khu phố 2 (phường Trảng Dài) nghe tiếng nổ, nghi liên quan đến sự cố điện. Cùng thời điểm, Điện lực Long Bình (thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai) nhận được thông báo mất điện tại khu vực này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử nhân viên điện lực đến hiện trường kiểm tra, xử lý sự cố. Tại Trạm biến áp Trảng Dài 3A-7, đơn vị chức năng phát hiện 1 cầu chì FCO đầu nhánh Mây Việt tuyến 482 Hiệp Thành bị đứt.

Trong khi đó, người dân và Công an phường Trảng Dài phát hiện bên trong khuôn viên công ty có một người nằm bất động gần khu vực lưới điện, bên cạnh có một kìm cộng lực. Người tử vong được xác định là T.V.K.H. (SN 1994, quê TP Cần Thơ).

Người đàn ông tử vong bên cạnh kìm cộng lực. Ảnh: A.X

Theo nhận định bước đầu, T.V.K.H. có thể đã tự ý leo vào khu vực lưới điện và nghi bị phóng điện.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.