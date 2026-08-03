Ngày 3/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một kho sầu riêng trên địa bàn khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông L.H.T (42 tuổi, ngụ xã Phú Trung, TP Đồng Nai).

Người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn tại kho sầu riêng. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, ông T. và một người bạn đến kho sầu riêng thuộc xã Nghĩa Trung. Tại đây, ông T. xảy ra mâu thuẫn với một công nhân làm việc và hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc xảy ra xô xát, một công nhân dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, những người có mặt nhanh chóng đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.