Ngày 30/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan các hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Đa Kia. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Đào Đức Tài tại cơ quan công an. Ảnh: P.H

Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T. (ngụ xã Đa Kia), Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú) gọi điện đe dọa sát hại cả gia đình bạn gái vào ngày 13/4.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa người thân chị T. đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vây bắt nghi phạm.

Rạng sáng 14/4, Tài cùng một người khác xuất hiện trước nhà chị T., nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn.

Trong quá trình truy bắt, nhóm này cố thủ, có dấu hiệu sử dụng vũ khí chống trả. Công an sau đó khống chế, bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993, cùng ngụ phường Đồng Phú).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 5 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su, 1 dao rựa và 5 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.