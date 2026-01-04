Chiều 4/1, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong, nghi rơi từ tầng cao của một tòa nhà trên đường Thi Sách.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực nghe thấy tiếng động mạnh phát ra bên hông tòa chung cư trên đường Thi Sách. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên nền đất, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Nhận được tin báo, Công an phường Vũng Tàu nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, nạn nhân là khách thuê căn hộ du lịch để lưu trú tại tòa nhà cạnh đó.