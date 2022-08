Hơn 18h ngày 17/8, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP.HCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cô gái rơi từ lầu tử vong ở chung cư Lexington Residence, số 67 Mai Chí Thọ.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Q

Khoảng 15h cùng ngày, người dân sống tại chung cư này nghe có tiếng động mạnh. Đi kiểm tra, họ phát hiện cô gái khoảng 21 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Công an TP Thủ Đức và Công an phường An Phú đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.