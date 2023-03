Tháng 8/2021, người dân TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Lúc đó, M.D. (SN 1994, Huế) đang ở trong làng đại học Thủ Đức, xung quanh cô đa phần là sinh viên và người lao động chân tay. Giãn cách xã hội dài ngày, nhiều người lao động hết tiền, hết gạo, hết lương thực...lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

M.D đang làm freelancer (một công việc tự do, cho phép người lao động có thể làm việc từ xa và tự quản lý thời gian làm việc của mình - pv), nên cô vẫn duy trì được thu nhập ổn định. May mắn hơn nữa, M.D. được mẹ ở quê tiếp tế lương thực, thực phẩm kịp thời, đủ để cô cầm cự trong những ngày giãn cách.

Qua báo đài, qua mạng xã hội 9X biết được có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang cần trợ giúp. Thông qua một ứng dụng kết nối trên mạng xã hội, cô đã chia sẻ một phần lương thực cũng như tài chính của mình để giúp đỡ người khó khăn xung quanh làng đại học Thủ Đức.

"Tài chính không phải dư dả nhưng mình vẫn góp một phần tiền, đồ ăn...hỗ trợ một số người sống cùng khu như các mẹ bỉm sữa, người lao động nghèo và sinh viên. Trong số đó, mình có chuyển khoản qua ứng dụng kết nối online cho một số bạn sinh viên trong làng đại học. Số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng sẻ chia của mình mong giúp mọi người cầm cự được vài ngày", M.D. nhớ lại.

Thế rồi dịch Covid-19 đã qua đi, những câu chuyện về tình người trong mùa dịch cũng đã dần yên trong ký ức của M.D cũng như nhiều người. Vậy mà tối 28/3, cô gái đến từ Huế bất ngờ nhận được tin nhắn của một người lạ. Người này nhắc lại chuyện mùa dịch được M.D giúp đỡ, giờ muốn cảm ơn và gửi lại khoản tiền nhận được khi đó.

Đoạn tin nhắn bất ngờ từ người lạ gửi tới M.D.

"Mình đổi điện thoại nên các dữ liệu tin nhắn cũng mất hết. Vì thế khi nhận được tin nhắn từ bạn đó, mình bất ngờ, ngơ ngác mất một lúc và khi hiểu ra cảm động vô cùng. Câu chuyện đã qua lâu rồi, bạn ấy vẫn nhớ và tìm kiếm để nói lời cảm ơn tới mình.

Mình thấy rất vui. Vui vì tất cả đã trải qua được giai đoạn vô cùng khó khăn. Bạn đó vẫn ở đây, mình vẫn ở đây. Vui vì mình đã quên chuyện tốt mình làm nhưng bạn thì vẫn nhớ", M.D. tâm sự.

Khi "người lạ" ngỏ ý muốn gửi lại số tiền 150.000đ được giúp đỡ trong đại dịch, M.D đã từ chối nhận lại. Cô gái 9X cũng gợi ý cho "người lạ" nếu vẫn muốn trả tiền thì hãy ủng hộ số tiền đó cho một bếp ăn từ thiện.

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy tính nhân văn của M.D đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của cả 2 nhân vật trong câu chuyện đã góp phần lan tỏa yêu thương cho nhiều người. Một số người để lại bình luận về hành động đẹp này:

"Thật xúc động khi đọc được những thông tin tích cực này. Tinh thần nhường cơm sẻ áo giúp đỡ người khó khăn của bạn thật đáng trân trọng. Và cả hành động của người lạ không quên sự giúp đỡ dù nhỏ, đi tìm lại cố nhân để cảm ơn. Thật đáng trân quý".

"Đọc xong câu chuyện thấy 2 bạn dễ thương quá. Những hành động của 2 bạn khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn".

"Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Cách li hết sạch đồ ăn, hết tiền. May nhờ có bác hàng xóm mỗi ngày cho mình hộp cơm chay mà chống đỡ được qua dịch bệnh. Nhà bác đó cũng không khá giả gì. Giờ chuyển đi chỗ khác nhưng vẫn luôn nhớ ơn bác ấy".

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một người giúp người không mong nhận được báo đáp. Một người sau thời gian dài đi tìm người để trả ơn. Hành động của hai bạn thật đáng quý. Chúc hai bạn luôn bình an may mắn nhé".

Ảnh: Nhân vật cung cấp