Sáng 22/12, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe giường nằm và xe tải.

Xe tải bị bẹp dúm phần đầu. Ảnh: NB

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, ông Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, trú xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe giường nằm lưu thông trên Tỉnh lộ 1, theo hướng từ xã Ea Súp đi phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Ea Wer, xe giường nằm bất ngờ va chạm với xe tải do ông Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải bị bẹp dúm, lật nghiêng trên đường. Còn vợ chồng ông Nhật bị thương, mắc kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã dùng xà beng cạy cabin, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.