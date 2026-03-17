Ngày 17/3, tại TPHCM, TAND khu vực 1, TPHCM, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL - Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Trustsol Tech ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên, chính thức hoàn thiện, nâng cấp, triển khai các ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức tín dụng, ngân hàng và phát huy những thành công bước đầu mà mô hình tòa án điện tử tại TAND khu vực 1, TPHCM đã đạt được, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tư pháp tại Việt Nam.

TAND khu vực 1, TPHCM là đơn vị có thẩm quyền giải quyết tranh chấp rộng, bao quát nhiều ngành và lĩnh vực, đồng thời là nơi tập trung nhiều trụ sở ngân hàng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn với số lượng án tín dụng - ngân hàng thuộc diện cao nhất cả nước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng mô hình điểm có khả năng nhân rộng trong tương lai.

Đơn vị này đã xây dựng, vận hành thành công Hệ thống toà án điện tử quản lý nội bộ - chuyển hoàn toàn sang phương thức quản trị nội bộ, khép kín toàn bộ các khâu từ nhận đơn đến thụ lý, giải quyết vụ việc các loại.

Hiện nay, đã có trên 08 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 53 Tòa án nhân dân cấp khu vực đang sử dụng hiệu quả Hệ thống này.

Việc hợp tác ở trên hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp toàn diện giữa ba bên để nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các giải pháp công nghệ phục vụ cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức hoạt động tư pháp như:

Thí điểm hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến phục vụ hoạt động tố tụng và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan, bao gồm: Tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và các hồ sơ điện tử khác theo quy định; Cấp mã hồ sơ, xác nhận thời điểm tiếp nhận, phản hồi trạng thái xử lý ban đầu; Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, tiến độ giải quyết vụ việc; Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến không bị giới hạn bởi thời gian, địa giới hành chính và khoảng cách địa lý.

Kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ xác minh và định danh thông qua việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử và các hệ thống dữ liệu hợp pháp khác để phục vụ: Xác minh thông tin cơ bản của cá nhân tham gia tố tụng; Đối chiếu thông tin định danh, thông tin cư trú và thông tin cần thiết khác theo quy định pháp luật; Hỗ trợ xác thực người dùng khi tham gia nộp hồ sơ, nhận thông báo và sử dụng dịch vụ tư pháp số; Nâng cao độ chính xác trong công tác xác minh đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người đại diện và các chủ thể khác.

Xây dựng giải pháp hỗ trợ số hóa quy trình tống đạt, thông báo tố tụng; Quản trị, xử lý các vụ việc dân sự, đặc biệt là tranh chấp về tín dụng – ngân hàng; Xây dựng hạ tầng, nền tảng và cơ chế quản trị số…

Mọi quy trình nghiệp vụ của TAND khu vực 1, TPHCM sẽ được thực hiện trên môi trường số. Ảnh: PV

Mọi quy trình nghiệp vụ được thực hiện trên môi trường số. Theo đó, người dân, tổ chức tín dụng, ngân hàng có thể nộp đơn trên môi trường điện tử, được xác thực tự động.

Hệ thống tự động xác định thẩm quyền và chuyển hồ sơ cho Toà án có thẩm quyền trên không gian mạng, đặc biệt với các hồ sơ tín dụng với số lượng lớn.

Từ đó, rút ngắn thời gian xử lý nợ xấu cũng như phục vụ toàn trình từ giai đoạn nhận đơn khởi kiện đến khi kết thúc hồ sơ trả kết quả giải quyết vụ việc về cho các tổ chức tín dụng.

Toàn bộ giải pháp công nghệ được xây dựng, vận hành và triển khai trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hợp pháp của từng bên; bảo đảm không làm thay đổi thẩm quyền tố tụng, thẩm quyền xét xử, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Mọi giải pháp công nghệ, hạ tầng số, nền tảng dữ liệu và công cụ quản trị được triển khai chỉ mang tính chất hỗ trợ hoạt động tư pháp, không thay thế trách nhiệm, quyền hạn và quyết định chuyên môn của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật.