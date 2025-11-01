Doanh nghiệp lúng túng, cán bộ cũng không biết xử thế nào

Tại hội nghị góp ý chính sách về lao động và thủ tục hành chính mới đây, ông Nguyễn Trần Thắng, Tổng giám đốc công ty Thăng Long, phản ánh những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải khi thực hiện quy trình xác nhận lao động Việt Nam làm giúp việc gia đình cho người nước ngoài theo quy định mới.

Theo ông Thắng, sau khi có quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính và phân cấp cho địa phương thực hiện (theo Quyết định 652/QĐ-TTg), nhiều doanh nghiệp lúng túng vì chưa nhận được hướng dẫn cụ thể từ các sở, ngành.

“Hiện nay, các địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… đều chưa có hướng dẫn rõ ràng. Doanh nghiệp chúng tôi mang hồ sơ lên trình bày, nhưng cán bộ cũng không biết xử lý thế nào”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Trần Thắng

Ông Thắng cho biết thêm, trong quá trình thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công tại Hà Nội, hệ thống còn nhiều lỗi kỹ thuật, gây chậm trễ cho doanh nghiệp.

“Khi đăng ký, doanh nghiệp được yêu cầu phải dùng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty. Sau nhiều lần thử, đến ngày 7/10 chúng tôi mới đăng ký thành công. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn đang chờ xử lý hơn 20 ngày, trong khi quy định chỉ cho phép tối đa 5 ngày làm việc”, ông nêu Thắng thực tế.

Vướng mắc này đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và tiến độ hợp đồng của doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.

Ông Thắng kiến nghị: “Doanh nghiệp đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ, ký hợp đồng, nhưng hệ thống chưa cập nhật, chúng tôi không thể báo cáo lên hệ thống phục vụ quốc tế. Rất mong các bộ, ngành sớm có giải pháp hoặc hướng dẫn thống nhất để tháo gỡ”.

Về việc xác nhận danh sách người lao động ở một số địa phương còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất cảnh của công ty Thăng Long, quyền Cục trưởng Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) Vũ Trường Giang cho biết, đây là vấn đề chung chứ không riêng một doanh nghiệp nào.

Quy trình hiện nay đã phân cấp cho các địa phương trong việc xác nhận nguồn lao động và cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý chung. Tuy nhiên, ở một số nơi, năng lực cán bộ, hạ tầng công nghệ và sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và doanh nghiệp chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc thiếu thống nhất.

“Cục ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ làm việc lại với các địa phương để tháo gỡ, bảo đảm thủ tục được thông suốt, nhưng vẫn phải đúng quy định, tránh bỏ lọt khâu kiểm soát”, ông Giang khẳng định.

Doanh nghiệp đề nghị siết chặt hoạt động môi giới

Một khó khăn khác được đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động nêu tại hội nghị, đó là hoạt động môi giới đưa người đi làm việc ở nước ngoài đang nảy sinh nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong quá trình làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp thường gặp tình trạng môi giới và chủ sử dụng lao động nước ngoài đã tự thỏa thuận trước, khiến khâu xử lý của doanh nghiệp trong nước gặp nhiều vướng mắc.

Ông Vũ Trường Giang

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới, chuẩn hóa quy trình tuyển dụng và đào tạo lao động nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Về đề xuất này, ông Vũ Trường Giang cho biết, chỉ những tổ chức được cấp phép mới được tuyển dụng, giới thiệu lao động. Quản lý nhà nước sẽ hạn chế tối đa trung gian không cần thiết, đảm bảo minh bạch trong thu phí, không gây thiệt thòi cho người lao động.

Cơ quan nhà nước sẽ ứng dụng công nghệ vào quản lý, tất cả dữ liệu về lao động và doanh nghiệp sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng trực tuyến. Việc này giúp giám sát hoạt động môi giới, khoanh vùng các đối tượng trái phép và kết nối trực tiếp doanh nghiệp với lao động.

Ông Giang thông tin thêm, tới đây Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an lập đoàn chuyên ngành, thông báo với địa phương xử lý nghiêm tất cả hoạt động môi giới lao động đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp.