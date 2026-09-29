Đến dâng hương trong lễ giỗ có bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân thành phố.

Sau nghi lễ chào cờ, Trưởng Ban Quản lý Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã cùng các đại biểu, người dân tham gia lễ giỗ, cùng ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh giữ nước của ông cha, tri ân công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, giữ yên bờ cõi của Đức Thánh Trần Hưng Đạo và các bậc tiền nhân, danh tướng nhà Trần.

Trong không gian trang nghiêm, người dân TPHCM và du khách thập phương lần lượt dâng hương, làm lễ trước ban thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Người dân làm lễ bên trong đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Bùi Hoàng Duy (phường Tân Tạo, TPHCM) cho biết năm nào anh cũng dậy sớm, mặc áo dài đến Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo dự lễ giỗ. Năm nay, anh có mặt từ sớm để dâng hương, tưởng nhớ công lao của Đức Thánh và các bậc tiền nhân đã có công giữ nước.

Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tên thật là Trần Quốc Tuấn (1228-1300), là một danh tướng kiệt xuất của nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, ông giữ vai trò quan trọng trong việc chỉ huy quân dân Đại Việt ba lần đánh bại quân xâm lược vào các năm 1258, 1285 và 1288.

Đặc biệt, chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo đã trở thành một trong những chiến công tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Không chỉ là một nhà quân sự, Trần Quốc Tuấn còn để lại nhiều tư tưởng, tác phẩm có giá trị về nghệ thuật quân sự và tinh thần yêu nước. Trong đó, “Hịch tướng sĩ” là tác phẩm nổi tiếng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với non sông và lời hiệu triệu tướng sĩ rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Với những đóng góp lớn cho đất nước, Trần Hưng Đạo được nhân dân tôn kính, suy tôn là Đức Thánh Trần. Nhiều đền thờ ông được lập tại các địa phương, trở thành những địa điểm lưu giữ ký ức lịch sử và thể hiện truyền thống tri ân tiền nhân của người Việt.

Lễ giỗ được tổ chức trong 3 ngày với nhiều hoạt động: biểu diễn ca cổ, các trích đoạn lịch sử nhà Trần, lễ dâng hương, chương trình tế lễ của Ban Nữ tế, Ban Nam tế, nghi lễ Hát văn - Hầu đồng, lễ tạ…

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tọa lạc tại số 36, đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định được UBND TPHCM xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.