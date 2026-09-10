Sáng 10/9, lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2026) được tổ chức theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn tại khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định).

Tham dự buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng lễ vật lên Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã gửi lễ vật dâng lên Đức Tả quân.

Ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt, cho biết đây là dịp người dân tưởng nhớ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, người được nhân dân ghi nhớ là vị quan chính trực, quan tâm đến đời sống dân chúng, có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất phương Nam. Việc thờ phụng ông được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành một nét sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của địa phương.

Nghi thức mời trầu, mời rượu tại lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Mở đầu lễ giỗ, Ban Quản lý di tích tổ chức lễ cúng Tiên thường theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn. Sau nghi thức tế lễ, các đại biểu và khách mời thành kính dâng hương tại Lăng mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân.

Nhiều ban tế lễ của các đình, miếu ở các tỉnh cũng đến tham dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Ông Phan Thanh Vân, Ban Phụng sự Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (Gò Công, Đồng Tháp) cùng đoàn đến từ sớm để tham dự lễ. Theo ông, việc góp mặt tại lễ giỗ là cách thể hiện lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân các bậc tiền nhân.

“Đến ngày giỗ Đức Tả quân, gia đình tôi đều đến viếng ông, bày tỏ lòng kính trọng trước khí tiết, trung can nghĩa khí của ông”, bà Vân nói.

Đến lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho rằng việc duy trì lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt thể hiện đạo lý nhớ ơn người có công. Theo ông, những nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận lịch sử, văn hóa không chỉ qua sách vở mà còn bằng trải nghiệm trực tiếp tại di tích.

Sau lễ Tiên thường là lễ Xây chầu đại bội với tuồng Đức Thượng công Lê Văn Duyệt. Đây là một trong những hoạt động văn hóa được duy trì trong lễ giỗ, kết hợp nghi lễ thờ cúng với nghệ thuật hát bội truyền thống.

Đông đảo người dân đến dự lễ, dõi theo các tiết mục hát bội. Hoạt động này vừa góp phần phục vụ nghi lễ, vừa gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với đời sống văn hóa Sài Gòn - Gia Định. Năm nay, lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày, 10-13/9.