Ngày 28/10, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết vừa tiếp nhận một con rùa cổ sọc quý hiếm do ông Phạm Văn Tiến, trú tại xã Bà Điểm, giao nộp.

Ông Tiến cho biết con rùa được ông tự nguyện bàn giao để cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Con rùa cổ sọc quý hiếm. Ảnh: KN.

Theo ông Tiến, trưa cùng ngày phát hiện con rùa bò sát mép đường nên đã bắt giữ, nghi đây là loài quý hiếm.

Sau đó, ông liên hệ cơ quan kiểm lâm với mong muốn con vật được chăm sóc và sớm trở lại tự nhiên.

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định con vật là rùa cổ sọc (Mauremys sinensis), nặng khoảng 1,7kg, thuộc Phụ lục III Công ước CITES – danh mục bảo vệ các loài động vật nguy cấp.

Ông Tiến liên hệ và giao nộp con rùa quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm TPHCM. Ảnh: KN.

Một ngày trước, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cũng tiếp nhận một cá thể tê tê Java do ông Tạ Thiên Thái, trú tại phường An Lạc, giao nộp.

Ông Thái cho biết khuya 26/10, khi đứng trước cửa nhà, ông phát hiện con vật bò trên đường. Nhận thấy đây là loài quý hiếm, ông cùng gia đình bắt giữ và liên hệ giao nộp cho kiểm lâm.

Cá thể này được xác định là tê tê Java (Manis javanica), đực, nặng khoảng 5kg. Đây là loài động vật cực kỳ quý hiếm, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tê tê Java được ông Thái phát hiện, bắt giữ rồi tự nguyện giao nộp kiểm lâm TPHCM. Ảnh: KN

Hiện rùa cổ sọc và tê tê Java đều được Chi cục Kiểm lâm TPHCM chăm sóc, nuôi dưỡng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định để bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm này.