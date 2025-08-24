Ngày 24/8, Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể tê tê quý hiếm cho Chi cục kiểm lâm tỉnh tiếp nhận và chăm sóc.

Hơn 21h tối ngày 22/8, anh Nguyễn Khánh Hải, ngụ ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận đang đi trên đường thì phát hiện một cá thể tê tê. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, người dân này lập tức liên hệ với Công an xã Hưng Thuận.

Nhận được thông tin, Công an xã Hưng Thuận đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, gồm Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận cá thể tê tê.

Anh Nguyễn Khánh Hải bàn giao con Tê Tê cho lực lượng chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.



Theo cơ quan chức năng, cá thể tê tê này có sức khỏe ổn định, nặng 3,9kg.

Hiện tại, cá thể tê tê đã được bàn giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để được chăm sóc và thả về tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt.

Hành động của anh Nguyễn Khánh Hải được đánh giá cao và được coi là tấm gương sáng cần được lan tỏa trong cộng đồng.