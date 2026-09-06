Từ sáng sớm, hàng trăm tín đồ Cao Đài trong trang phục chỉnh tề tập trung tại khu vực tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng. Không khí buổi lễ trang nghiêm, thành kính.

Tham dự lễ truy điệu - cầu siêu có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường Diên Hồng, Vườn Lài cùng đại diện Hội thánh Cao Đài TPHCM, họ đạo Chợ Lớn và đông đảo chức sắc, chức việc, đồng đạo.

Mở đầu buổi lễ, các tín đồ dành một phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các khu vực tưởng niệm trong công viên.

Sau phần tưởng niệm, các chức sắc, chức việc và đồng đạo thực hiện lễ đăng điện, cúng tế, đọc kinh cầu siêu theo nghi thức của đạo Cao Đài.

Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, Trưởng Ban Cai quản họ đạo Chợ Lớn, đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ông cho biết, sau nhiều năm tháng, hài cốt các chiến sĩ đã và đang được tìm kiếm, quy tập và đưa về nơi an nghỉ.

“Cuộc trở về hôm nay không có tiếng bước chân, không có lời nói. Nhưng trong sự im lặng ấy, chúng ta nghe được tiếng vọng của đất nước đi qua khói lửa, nghe được nỗi đau của những gia đình từng chờ đợi và cảm nhận được sự thiêng liêng của những con người đã gửi lại tuổi xuân cho non sông”, giáo hữu Ngọc Quyền Thanh nói.

Trong lễ đăng điện, Ban đồng nhi gồm lễ và nhạc cùng tham gia các nghi thức dâng hương, hoa và trà. Các chức sắc, chức việc nam, nữ cùng đồng đạo thành kính hướng về anh linh các chiến sĩ trận vong.

Nghi thức đăng điện mang ý nghĩa gợi nhắc quá trình tiến hóa của con người, đồng thời thực hiện việc cúng tế hàng thần vị, những người có công với đất nước.

Sau phần đăng điện, các tín đồ tiếp tục thực hiện nghi thức cúng tế và đọc kinh cầu siêu.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Ban Cai quản họ đạo Cao Đài Chợ Lớn cùng toàn thể chức sắc, chức việc và đồng đạo nghiêng mình tưởng niệm, nguyện cầu cho các chiến sĩ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, phù hộ quốc thái dân an, đất nước thanh bình, thịnh vượng.