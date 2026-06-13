Triển lãm "Tổ quốc bình yên" diễn ra từ ngày 11 đến 14/6, thuộc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý cùng các công nghệ hiện đại, được chia thành 4 phân khu. Trong đó, phân khu 1 giới thiệu những hình ảnh về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng an ninh nhân dân, gắn với chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Lần đầu tiên, người dân TPHCM có cơ hội tiếp cận gần hơn với các tư liệu lưu trữ, hiện vật gắn liền những chuyên án và chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như giai đoạn đất nước đổi mới.

Thùy Nhung (phường Linh Xuân) dành nhiều thời gian tham quan khu tư liệu lịch sử và không gian tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Nhung cho biết ấn tượng với cách trưng bày kết hợp mã QR, giúp người xem dễ dàng tra cứu, chủ động tìm hiểu thông tin về các hiện vật.

Bên cạnh không gian trưng bày tư liệu lịch sử, khu vực trải nghiệm tương tác thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình có trẻ nhỏ.

Người dân xếp hàng trải nghiệm giải mã tín hiệu Morse, tìm hiểu các ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, mô hình camera thông minh, công nghệ UAV, đồng thời khám phá các tình huống mô phỏng về an ninh mạng.

Một trong những khu vực thu hút sự quan tâm lớn là không gian tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Tại đây, người dân thích thú khi được trải nghiệm vai trò “chuyên gia an ninh mạng”, nghe giới thiệu các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên môi trường số, cách nhận diện dấu hiệu bất thường và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước tội phạm công nghệ cao.

Khu vực cổng vào cùng các điểm check-in, photobooth cũng thu hút đông người dừng chân ghi lại những khoảnh khắc tham quan.

Triển lãm diễn ra từ ngày 11 đến 14/6, tại phố bộ Nguyễn Huệ ,TPHCM.