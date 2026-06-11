Tối 11/6, lễ khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên diễn ra tại TPHCM. Chương trình do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức, kéo dài từ ngày 11-14/6, nhân kỷ niệm 78 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948), 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác (2/7/1976- 2/7/2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946- 12/7/2026).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), nhấn mạnh lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng và trưởng thành luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phát biểu tại lễ khai mạc

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đặc biệt nhắc đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh miền Nam, An ninh T4 đã chiến đấu trong lòng địch, dựa vào nhân dân, cùng các thế hệ vượt Trường Sơn chi viện miền Nam với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt".

"Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tri ân sự đùm bọc, che chở của nhân dân đối với lực lượng công an, an ninh nhân dân hơn 80 năm qua, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới", Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, triển lãm 80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng tái hiện hành trình gần một thế kỷ của lực lượng qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ hiện đại.

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an tham quan triển lãm

Không gian triển lãm chia làm 4 phân khu: giới thiệu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm; các chiến công lịch sử qua hai cuộc kháng chiến (vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, chiến công Ban An ninh T4 năm 1968...); hoạt động thời kỳ đổi mới và hội nhập; và tôn vinh truyền thống tận trung với nước, tận hiếu với dân của lực lượng.

Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm tương tác đưa người dân tiếp cận các vấn đề an ninh đời thường như phòng chống lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng, kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao và pháp luật về an ninh trật tự.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi và NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn tại lễ khai mạc

Ngoài ra, chương trình gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên sẽ diễn ra tối 13/6 được dàn dựng như bản trường ca về lực lượng An ninh nhân dân, khắc họa nhiều lớp thời gian của TPHCM qua các phân đoạn "Trận tuyến thời bình", "Mạng lưới nội đô", "Giây phút sinh tử" - từ Sài Gòn hiểm nguy thời chiến đến thành phố hôm nay đang vươn mình trong hòa bình.

Sau TPHCM, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội trong tháng 7/2026.

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