Từng giành giải "Người đẹp Tài năng" tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, cô gái Ê-đê tiếp tục thu hút sự chú ý tại Sao Mai 2026 với màu sắc âm nhạc riêng.

H’Vi Ktla sinh năm 2003 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là người dân tộc Ê-đê. Trước khi theo đuổi ca hát, cô từng lọt top 6 chương trình tìm kiếm người mẫu The Next Face 2021 và giành giải Người đẹp Tài năng tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

H’Vi Ktla tại chung kết Sao Mai.

Tại Sao Mai 2026, cô gây chú ý với phần trình diễn ca khúc Chốn sa mạc trong Liveshow 1. Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, H’Vi Ktla sở hữu “hào quang sân khấu”, đồng thời là một trong những giọng ca anh yêu thích trong đêm thi.

Ở Liveshow 2, H’vi Ktla hát bài Chuyện tình (Anh Quân) và được NSND Tấn Minh khen ngợi phần trình diễn có màu sắc riêng song vẫn cần chú ý tiết chế khi phiêu. Mỹ Linh ấn tượng với cô gái Ê-đê khi đã làm mới ca khúc. Nữ diva cũng kỳ vọng H’vi Ktla sẽ là một gương mặt nổi bật của dòng nhạc nhẹ Việt Nam trong tương lai. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thích phiên bản đầy sáng tạo của H’vi Ktla.

Văn hóa Ê-đê trong câu chuyện âm nhạc

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, H’Vi Ktla cho biết mong muốn khán giả biết đến mình không chỉ qua giọng hát mà còn qua câu chuyện và những giá trị văn hóa đã góp phần hình thành nên con người cô.

“Văn hóa và câu chuyện của người Ê-đê không phải là một điều gì đó tách rời mà đã là một phần trong con người tôi từ khi còn nhỏ”, nữ thí sinh bày tỏ. Theo H’vi Ktla, những giá trị ấy góp phần định hình cách bản thân cảm nhận cuộc sống và âm nhạc, đồng thời tạo nên màu sắc riêng trong hành trình nghệ thuật của cô.

“Tôi muốn khi mang câu chuyện về quê hương, về văn hóa của mình lên sân khấu, tôi cũng sẽ đưa vào đó màu sắc âm nhạc và cách cảm nhận rất riêng của H’Vi Ktla”, cô chia sẻ. Cô mong muốn khán giả hiểu thêm về bản thân và cội nguồn Ê-đê qua hành trình âm nhạc.

“Người hùng” đứng sau giấc mơ ca hát

Cô sinh năm 2003 ở Đắk Lắk.

Đằng sau cô gái giàu năng lượng trên sân khấu là sự đồng hành của gia đình, bạn bè, đặc biệt là người mẹ đã tạo điều kiện để cô tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Không chỉ khơi nguồn tình yêu âm nhạc, mẹ còn là điểm tựa tinh thần giúp cô vững tin theo đuổi con đường mình lựa chọn.

“Với tôi, mẹ giống như một người hùng trong cuộc đời mình”, H’Vi Ktla chia sẻ khi nhắc đến người mình thần tượng nhất. Trong những lúc gia đình gặp khó khăn, mẹ vẫn luôn bảo vệ, động viên và tạo điều kiện để cô yên tâm theo đuổi đam mê.

H’Vi nhớ lại lời mẹ dặn: “Con không cần phải lo lắng chỉ cần tập trung thi thôi”. Với cô, lời động viên giản dị ấy là nguồn sức mạnh để bản thân vững vàng hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Dù không thể trực tiếp đến cổ vũ H’Vi Ktla trong các đêm thi vòng loại trực tiếp của vòng chung kết Sao Mai năm nay vì khoảng cách địa lý và hoàn cảnh kinh tế, gia đình vẫn luôn dõi theo hành trình của cô từ xa. Cô mong muốn hoàn thành tốt phần thi để mẹ và gia đình có thể yên tâm, tự hào về mình.

Từ áp lực thi đấu đến cơ hội học hỏi ở Sao Mai 2026

Vẻ đẹp cá tính của H’Vi Ktla.

Bước vào Sao Mai 2026, H’Vi Ktla ý thức rằng áp lực là điều khó tránh khỏi, nhất là khi được đứng chung sân khấu với những giọng ca có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, thay vì chỉ xem các thí sinh khác là đối thủ, cô coi đây là cơ hội để học hỏi.

Đôi khi, người đẹp Ê-đê cũng muốn trở thành khán giả để thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn của các thí sinh tại nhà chung Sao Mai 2026.

Khi chia sẻ về áp lực cạnh tranh tại Sao Mai, cô cho biết môi trường cạnh tranh sẽ giúp bản thân hiểu được vị trí ở đâu và có thêm động lực để cố gắng hơn.

Trái với hình ảnh tập trung khi biểu diễn, H’Vi tự nhận là người “tăng động”, có phần trẻ con khi ở ngoài sân khấu. Sự đối lập này cũng cho thấy một khía cạnh gần gũi, tự nhiên hơn của nữ thí sinh phía sau ánh đèn sân khấu.

Bên cạnh những trải nghiệm trên sân khấu, khoảng thời gian ở nhà chung cũng giúp H’Vi có thêm những người bạn đồng hành. Trong đó, Đỗ Hải Đăng là thí sinh cô đặc biệt thân thiết. “Trong thời gian vừa qua, anh cũng là một người anh mà em học hỏi được rất nhiều, từ cách anh làm việc hay thể hiện bản thân cho đến những trải nghiệm anh chia sẻ”, cô nói.

H’Vi Ktla dịu dàng với váy trắng.

Với H’Vi Ktla, Sao Mai còn là dịp để cô hiểu rõ hơn về bản thân và con đường âm nhạc mình muốn theo đuổi. Bên cạnh việc trau dồi giọng hát, nữ thí sinh mong muốn đưa câu chuyện và cội nguồn Ê-đê đến gần hơn với khán giả, để mọi người hiểu thêm về con người phía sau những màn trình diễn.



Hành trình đến với Sao Mai của H’Vi Ktla:

Bảo Quyên - Mai Anh

Ảnh: FBNV

Video: VTV