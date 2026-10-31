KENYA - Một chiếc Toyota Mark X mất lái, lao lên vỉa hè gần sân vận động Talanta ở thủ đô Nairobi, khiến hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Sau tai nạn, một nhóm tài xế xe ôm được cho là đã phóng hỏa đốt chiếc xe.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 29/10/2026, gần sân vận động Talanta trên đường Ngong, thủ đô Nairobi, Cộng hòa Kenya. Theo lời các nhân chứng, chiếc Toyota Mark X màu xanh đậm bất ngờ mất lái, lao sang bên kia đường rồi đâm lên vỉa hè, gần một trạm xăng Kenol, nơi có nhiều hành khách đang chờ phương tiện công cộng.

Chiếc xe sau đó lao xuống một bờ kè. Vụ việc khiến một phụ nữ đang chờ xe buýt nhỏ (matatu) để vào khu trung tâm thương mại Nairobi (CBD) và một hành khách ngồi ở ghế trước ô tô tử vong.

Hai hành khách khác ngồi ở hàng ghế sau bị thương, được đưa đến bệnh viện điều trị. Tài xế được cho là đã sống sót sau vụ tai nạn.

Một số nhân chứng nghi ngờ người điều khiển ô tô đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Người đi xe máy phẫn nộ đốt chiếc Toyota sau tai nạn khiến 2 người tử vong.

Sau vụ việc, một số tài xế xe ôm có mặt tại hiện trường được cho là đã tức giận, đốt chiếc Toyota Mark X. Hình ảnh chiếc xe bị thiêu rụi lan truyền trên mạng xã hội, trong khi người dân và lực lượng cứu hộ tập trung tại khu vực xảy ra tai nạn.

Cảnh sát Kenya cho biết đang điều tra vụ việc, đồng thời khẳng định không chấp nhận hành vi bạo lực đám đông. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia kêu gọi những người liên quan giao nộp nghi phạm cho chính quyền để xử lý theo quy định, thay vì tự ý trừng phạt.

Thi thể hai nạn nhân đã được đưa đến nhà xác thành phố. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về danh tính các nạn nhân cũng như diễn biến điều tra.

Theo Staging

Bạn đánh giá gì về vấn đề trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!