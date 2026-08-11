Dấu ấn PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng Trường Đại học Văn Lang (VLU)

Nhắc đến những người đặt nền móng cho ngành Kỹ thuật Hàng không tại Việt Nam, giới chuyên môn luôn nhắc đến PGS.TS Nguyễn Thiện Tống. Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành từ năm 18 tuổi, ông kể: "Tôi chọn học ngành Kỹ thuật Hàng không vì thích hiểu biết về khoa học kỹ thuật của máy bay... chỉ mong muốn học hỏi về khoa học kỹ thuật để sau này đóng góp cho việc phát triển đất nước."

Đồng hành cùng VLU, ông nhận định: "Tôi cảm nhận đây là một cao vọng, một ý tưởng rất hay của ban lãnh đạo VLU, chứ không phải mở ngành chỉ để tuyển sinh."

Ông cũng làm rõ một hiểu nhầm phổ biến: "Nhiều người nghe đến kỹ thuật hàng không thì nghĩ đến sửa chữa máy bay tương tự như kỹ thuật ô tô. Thực ra không phải vậy. Đây là ngành học rất nặng về tính khoa học, trong đó vận hành bảo dưỡng máy bay chỉ là một phần nhỏ, còn khoa học hàng không thì rộng hơn nhiều."

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - người tâm huyết đặt nền móng ngành

Môi trường đào tạo thực tiễn, chuẩn quốc tế

Chương trình ngành Kỹ thuật Hàng không tại Văn Lang có hai hướng chuyên sâu, phù hợp với hai kiểu tư duy khác nhau của người học.

- Bảo dưỡng Hàng không: Tập trung kiểm tra, bảo trì, quản lý kỹ thuật và duy trì trạng thái sẵn sàng của tàu bay.

- Khoa học Hàng không: Phát triển năng lực nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế về khí động học, cơ học bay, kết cấu, vật liệu và động cơ.

Điểm nổi bật của chương trình là khối lượng học tập chuyên ngành lớn. Theo chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chương trình kỹ sư 171 tín chỉ tại VLU có khối lượng giảng dạy chuyên ngành được xây dựng theo hướng tiệm cận các chương trình quốc tế mà nhóm phát triển đã tham khảo. Bên cạnh đó, chương trình cử nhân 148 tín chỉ giúp sinh viên có thêm lựa chọn về lộ trình học tập và nghề nghiệp.

Tại VLU, sinh viên được tiếp cận định hướng Bảo dưỡng Hàng không theo cách tiếp cận của lĩnh vực MRO quốc tế, tập trung vào bảo trì, sửa chữa, đại tu tàu bay, quy trình kỹ thuật, hồ sơ an toàn và kỷ luật vận hành trong ngành hàng không. Chương trình đồng thời tích hợp các học phần tiếng Anh chuẩn NEAS, hướng đến chuẩn đầu ra IELTS 6.0.

Sinh viên VLU tại lớp thực hành chuyên môn

Mạng lưới đối tác và hệ sinh thái kết nối

VLU đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, trung tâm bảo dưỡng máy bay (MRO) và tập đoàn công nghệ hàng không trong, ngoài nước, mang lại cho sinh viên cơ hội thực tập và việc làm sớm từ những năm cuối đại học.

Kỹ thuật Hàng không tại VLU còn nằm trong hệ sinh thái liên ngành rộng lớn hơn: sự kết nối với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng giúp sinh viên hiểu vai trò xương sống của kỹ thuật hàng không trong chuỗi giá trị vận chuyển, từ khai thác, bảo dưỡng tàu bay đến tối ưu hóa logistics hàng không, qua đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Mạng lưới đối tác doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên VLU

Bức tranh nghề nghiệp và tiềm năng phát triển

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận đa dạng vị trí: kỹ sư bảo dưỡng - sửa chữa - vận hành (MRO), kỹ sư Avionics (hệ thống điện tử hàng không), kỹ sư thiết kế hoặc chuyên viên kiểm định kỹ thuật tại các hãng bay như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, các tập đoàn công nghệ hàng không toàn cầu như Airbus, Boeing, cùng doanh nghiệp kỹ thuật trong nước như Viettel High Tech, Meggitt Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho kỹ sư hàng không tương lai tại VLU

Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, cơ hội nghề nghiệp của ngành không bó hẹp trong lĩnh vực hàng không, đặc biệt, máy bay không người lái (UAV) là lĩnh vực mới đầy tiềm năng cho những kỹ sư trẻ. Trong tương lai, UAV, hàng không xanh, mô phỏng kỹ thuật, AI trong vận hành và dự báo bảo dưỡng sẽ tiếp tục mở ra những hướng phát triển mới cho kỹ sư trẻ.

Lời nhắn gửi đến phụ huynh và học sinh

Kỹ thuật Hàng không là ngành phù hợp với những bạn thật sự quan tâm đến máy bay, công nghệ, vật lý ứng dụng, hệ thống kỹ thuật và có tinh thần học tập bền bỉ. Đam mê là điểm bắt đầu, nhưng để đi xa, người học cần thêm kỷ luật, khả năng ngoại ngữ, tư duy logic và nghiêm túc từng chi tiết nhỏ

Với sự đồng hành của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng định hướng đầu tư của Trường Đại học Văn Lang, ngành Kỹ thuật Hàng không tại VLU đang mở ra một lộ trình đào tạo cho thế hệ kỹ sư mới: vững nền tảng khoa học, có năng lực thực hành, hiểu tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng tham gia vào những lĩnh vực kỹ thuật cao của tương lai.

Nếu yêu thích máy bay và muốn theo đuổi một ngành học đủ khó để thử thách bản thân, Kỹ thuật Hàng không có thể là điểm bắt đầu cho một hành trình rất khác biệt.

(Nguồn: Trường Đại học Văn Lang)