Tăng trưởng toàn diện, vượt xa đỉnh trước dịch

Cùng với xu hướng phục hồi của hàng không toàn cầu, vận tải hàng không Việt Nam năm 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), sản lượng vận tải hàng không năm 2025 ước đạt 83,5 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,5% so với năm 2024.

So với năm 2019, thời điểm đỉnh cao trước đại dịch, quy mô thị trường hàng không Việt Nam hiện đã vượt xa cả về lượng khách, hàng hóa và mạng lưới khai thác. Điều này cho thấy sự phục hồi không chỉ mang tính “bù đắp”, mà đã bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, tăng trưởng hàng không quốc tế tiếp tục là điểm sáng lớn nhất. Năm 2025, thị trường quốc tế đạt 46,6 triệu lượt khách, tăng 12,6% so với năm trước; sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 22,6%. Con số này cao hơn đáng kể so với năm 2019, khi lượng khách quốc tế của Việt Nam mới đạt khoảng 38 triệu lượt.

Các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 113 đường bay quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà

Sự bứt phá của thị trường quốc tế gắn liền với việc mở rộng mạnh mẽ mạng đường bay. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 113 đường bay quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi kết nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhờ sự cộng hưởng hiệu quả giữa hàng không và du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 đã vượt mốc 20 triệu lượt, thiết lập kỷ lục mới và vượt xa mức trước dịch.

Ở thị trường nội địa, sau giai đoạn trầm lắng do thiếu hụt tàu bay, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng trở lại rõ nét. Tổng lượng vận chuyển nội địa ước đạt 36,9 triệu lượt khách, tăng 8,4% so với năm 2024. Các hãng hàng không Việt Nam duy trì mạng lưới khoảng 55 đường bay nội địa, kết nối Hà Nội, TPHCM với 20 cảng hàng không trên cả nước.

Các hãng tăng tốc mở rộng đội bay

Thực tế, nhiều hãng hàng không ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Vietnam Airlines cho biết năm 2025 hãng vận chuyển khoảng 25,67 triệu lượt khách, tăng 12,8% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 94,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, đồng thời duy trì thị phần nội địa trên 46%. Tính đến cuối tháng 9, Vietnam Airlines đang khai thác 102 tàu bay và có kế hoạch bổ sung 30 tàu bay thân rộng, với lịch giao dự kiến trong giai đoạn 2028-2032.

Trong khi đó, Vietjet Air vừa đón thêm 22 tàu bay mới vào đầu tháng, đánh dấu đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ trước đến nay của hãng, trong bối cảnh thị trường toàn cầu khan hiếm tàu bay và chuỗi cung ứng còn gián đoạn. Trong số này, 9 tàu bay Boeing được chuyển cho Vietjet Thái Lan khai thác; 7 tàu bay Airbus bổ sung cho đội bay Vietjet Air; 4 tàu bay thuê ướt phục vụ cao điểm và 2 tàu bay COMAC tiếp tục khai thác đường bay Côn Đảo.

Bamboo Airways cũng vừa tiếp nhận máy bay mới, không chỉ bổ sung nguồn lực kịp thời trước thềm cao điểm, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô đội bay sau khi về lại “ngôi nhà xưa” FLC Group. Trong kế hoạch trung hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung 8-10 tàu bay mỗi năm, hướng tới quy mô đội bay khoảng 30 tàu như đã được Chính phủ cấp phép.

Tại Vietravel Airlines, sự thay đổi lớn đang diễn ra. HĐQT Công ty du lịch Vietravel đã chuyển nhượng 100% vốn góp hiện hữu, sang chủ sở hữu mới là T&T Group. Động thái này mở đường cho quá trình tái cơ cấu toàn diện, trong đó có việc định vị lại thương hiệu.

Trong năm 2025, một điểm nhấn đáng chú ý là sự gia nhập của Sun PhuQuoc Airways, sau 5 năm thị trường không có thêm “tân binh”. Khác với Vietravel Airlines khi ra đời trong bối cảnh đại dịch (giai đoạn 2020-2021), Sun PhuQuoc Airways gia nhập thị trường khi hàng không Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ. Việc có thêm hãng hàng không mới được kỳ vọng sẽ gia tăng cạnh tranh, đa dạng hóa dịch vụ và mang lại thêm lựa chọn cho hành khách.

Thách thức song hành và kỳ vọng tăng trưởng 2 con số

Bên cạnh những kết quả tích cực, thị trường hàng không Việt Nam năm 2025 vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Nổi bật nhất là tình trạng chậm chuyến (delay) có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm. Nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố thời tiết bất lợi và tình trạng quá tải tại một số cảng hàng không lớn, mà còn do khoảng 10% đội tàu bay thương mại phải tạm dừng khai thác (AOG) vì sự cố động cơ và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng các hãng hàng không Việt Nam vẫn chịu sức ép lớn từ nguồn lực tài chính hạn chế, chi phí vận hành và lãi vay cao, ảnh hưởng đến quá trình tái cấu trúc và mở rộng đầu tư. Những rủi ro địa chính trị, xung đột khu vực, sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục là bài toán đặt ra cho ngành.

Dù vậy, triển vọng năm 2026 vẫn được đánh giá tích cực. Mục tiêu của ngành hàng không là giữ vững đà tăng trưởng và phấn đấu đạt mức “tăng 2 con số” về sản lượng vận chuyển.

Năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam dự kiến đạt xấp xỉ 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng 13,6% về hành khách và 9,3% về hàng hóa so với năm 2025.

Dự báo này có cơ sở khi nền kinh tế vĩ mô được kỳ vọng tiếp tục ổn định, cùng mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu tiêu dùng, du lịch và đi lại. Bên cạnh đó, việc triển khai Luật Hàng không dân dụng mới, cùng các chính sách thị thực thông thoáng hơn, sẽ tạo bệ đỡ pháp lý quan trọng cho sự phát triển của thị trường.

Đặc biệt, các dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, cùng việc đẩy nhanh tiến độ các sân bay Gia Bình, Phú Quốc... sẽ từng bước tháo gỡ “nút thắt” về năng lực hạ tầng, yếu tố từng kìm hãm tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm.

Bình An