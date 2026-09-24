Ngày 24/9, OpenAI chính thức triển khai dịch vụ quảng cáo ChatGPT Ads tại Việt Nam cùng các thị trường gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Quảng cáo chỉ xuất hiện đối với người dùng sử dụng các gói dịch vụ miễn phí (Free) và gói giá rẻ (Go). Trong khi đó, các gói trả phí gồm Plus, Pro và Enterprise sẽ hoàn toàn không chứa quảng cáo.

Thông qua ChatGPT Ads, các thương hiệu, từ ông lớn toàn cầu đến nhà khởi nghiệp, đều có thể tiếp cận người dùng ngay trong quá trình họ tìm kiếm giải pháp, lên kế hoạch du lịch, mua sắm nội thất hay lựa chọn phần mềm cho doanh nghiệp.

Ông Dave Dugan, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu của OpenAI, nhận định: "Chúng ta đang ở chương đầu của một kỷ nguyên quảng cáo mới, nơi AI tạo ra những phương thức kết nối hoàn toàn mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng".

Trước đó, vào cuối tháng 8, OpenAI xác nhận doanh thu quy đổi hàng năm từ mảng quảng cáo của ChatGPT đã đạt mốc 1 tỷ USD chỉ sau chưa đầy 200 ngày ra mắt, thu hút hàng chục nghìn đơn vị tham gia.

Để duy trì niềm tin với người dùng, OpenAI cam kết giữ riêng nội dung trò chuyện của người dùng với các nhà quảng cáo và dữ liệu cá nhân không bị mua bán; tách biệt nội dung quảng cáo với câu trả lời của AI và không làm ảnh hưởng đến tính trung lập của câu trả lời; người dùng có quyền tùy chỉnh việc cá nhân hóa quảng cáo hoặc chủ động nâng cấp lên các gói trả phí để trải nghiệm không quảng cáo.

Bà Peggy Zhu, Giám đốc Điều hành Tiếp thị Thương hiệu & Tăng trưởng của Shopee đánh giá việc mở rộng ChatGPT Ads sẽ giúp người mua dễ dàng khám phá sản phẩm phù hợp, đồng thời hỗ trợ người bán tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.