Trải nghiệm những tính năng AI thân thiện của máy giặt Samsung Bespoke

Từng có cùng suy nghĩ như nhiều người lớn tuổi khác, cô Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Phường An Lạc, TP.HCM) xem máy giặt AI là khái niệm xa vời, không dành cho thế hệ của mình.

“Cô cứ nghĩ là AI dành cho tuổi trẻ thôi, chứ cô xài cái máy giặt đời cũ quen rồi. Cô mê may nên cô quý đồ lắm. Cái máy cũ nó giặt hư luôn mấy cái đầm, phai màu hết trơn”, cô Thủy chia sẻ.

Cô Lệ Thuỷ từng nghĩ AI chỉ dành cho người trẻ, cho đến khi trải nghiệm máy giặt Bespoke AI

Tuy nhiên, khi có cơ hội thực tế trải nghiệm thiết bị gia dụng tích hợp AI như tủ lạnh hay máy giặt, không ít người dùng đã thay đổi suy nghĩ.

Trở lại câu chuyện của cô Lệ Thuỷ, sau khi được con gái mua tặng máy giặt Samsung Bespoke AI cửa trên, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. “Đúng là đời mới, đồ sạch mà vải không bị xù hay là mất dáng”, cô vui vẻ nói.

Đây cũng được xem là một lợi ích mà tính năng AI Wash trên máy giặt Samsung Bespoke AI mang lại.

Cô Lệ Thuỷ đánh giá máy giặt Bespoke AI cửa trên vừa sạch, vừa bảo vệ chất liệu vải tốt

Không chỉ tự động hoá và tiện lợi, máy giặt Bespoke AI cửa trên còn có công nghệ bong bóng siêu mịn Ecobubble™ giúp tăng tốc độ thẩm thấu xà phòng nhanh hơn, đánh bật vết bẩn tối đa, đồng thời dưỡng áo quần bền màu, bền chất liệu. Nhờ đó mà cô Lệ Thuỷ tin hơn: “Mấy bộ đồ cô mới may xong thường hay dính phấn may lắm. Trước là toàn giặt tay để sạch hết vệt phấn và giữ đồ, giờ yên tâm bỏ máy giặt luôn”.

Thao tác sử dụng đơn giản, bảng điều khiển tiếng Việt thân thiện với mọi người dùng là điểm cộng lớn của máy giặt Bespoke AI cửa trên

Tính thực tế của AI trên máy giặt Bespoke AI còn nằm ở việc tiết kiệm điện hiệu quả, biến đây trở thành khoản đầu tư đáng tiền cho các gia đình. Theo chia sẻ của cô Lệ Thuỷ, cô kết nối máy giặt với ứng dụng SmartThings trên điện thoại nên giặt đồ xong là có thông báo về liền, chưa kể còn kiểm tra được điện năng tiêu thụ và tiết kiệm điện hiệu quả hơn với chế độ AI Energy. Trải nghiệm sử dụng thân thiện với bảng điều khiển tiếng Việt và nằm ở bên trên, nên không lo bị nước vào.

Khi AI hiểu thói quen giặt giũ

Gia đình nhà Su (Bình Chánh, TP.HCM) cũng từng cho rằng AI là một khái niệm chuyên môn và xa vời. Chị Trang, mẹ của 3 em nhỏ nhà Su chia sẻ: “Trước giờ mình cứ tưởng AI chỉ ứng dụng trong học tập, công việc thôi. Ai ngờ giờ giặt đồ cũng bằng AI luôn rồi”. Nguyên nhân thay đổi góc nhìn của chị đến từ việc gia đình hiện đã chuyển sang sử dụng máy giặt Samsung Bespoke AI cửa trước, mang đến lợi ích thiết thực cho cả gia đình.

Gia đình nhà Su thay đổi cách nhìn về AI sau khi sử dụng máy giặt Bespoke AI cửa trước

Trên dòng máy giặt này, AI không xuất hiện như một tính năng phức tạp mà hiện diện để đơn giản hoá từng thao tác giặt giũ hàng ngày của gia đình Su. “Cái hay của máy giặt này là có thể nhận biết được đồ mình bỏ vào là dơ nhiều hay dơ ít, đồ dày hay đồ mỏng để có chế độ giặt phù hợp. Đồ mỏng thì sẽ giặt nhanh hơn một chút, còn chăn ga gối mền thì sẽ giặt lâu hơn, xả kỹ hơn”, chị Trang nói.

Gia đình nhà Su cũng tâm đắc với ngăn giặt xả tự động, đổ một lần, giặt được cả tháng trên dòng máy giặt cửa trước của Samsung. Trong tình huống này, AI Wash đóng vai trò chủ động phân bổ lượng nước giặt theo độ bẩn và chất liệu mà không cần người dùng phải đổ thủ công hay áng chừng như trước. “Đồ bẩn nhiều thì máy lấy nước giặt xả nhiều, đồ bẩn ít thì lấy ít. Nên đồ lấy ra vừa sạch mà còn đỡ hao hơn so với việc mình đổ bằng tay luôn”, chị Trang chia sẻ trải nghiệm.

Bảng điều khiển AI (AI Control) tự động ghi nhớ, phân tích, đề xuất chế độ giặt và cài đặt yêu thích dựa trên thói quen sử dụng cũng là điều khiến chị Trang tâm đắc.

Ngăn giặt xả tự động, tự phân bổ nước giặt xả giúp gia đình Su vừa tiết kiệm, vừa nhẹ gánh hơn trong việc giặt giũ

Với những trải nghiệm thực tế, cô Lệ Thuỷ và Gia đình nhà Su đều có chung nhận xét: Máy giặt Bespoke AI đáng mua không chỉ vì AI, mà vì AI tạo ra giá trị thực tế, giải quyết hiệu quả những nhu cầu rất đời thường. Đây cũng là lý do máy giặt Bespoke AI nói riêng và bộ sưu tập thiết bị gia dụng Samsung nói chung được xem là lựa chọn đáng mua, vừa ý cho nhiều gia đình hiện nay.

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(Nguồn: Samsung Việt Nam)