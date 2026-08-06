Bà Tan Aik Hoon, Chủ tịch khu vực Nam Á và Hàn Quốc của Avnet cho rằng, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường ứng dụng AI năng động nhất Đông Nam Á, đặc biệt ở những lĩnh vực nơi AI được kết hợp với sản xuất và hệ thống nhúng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là cuộc đua của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã đưa ra chiến lược phát triển AI với nhiều mục tiêu mạnh mẽ. Dưới góc nhìn của bà, cơ hội cho Việt Nam trong cuộc đua này ra sao?

Bà Tan Aik Hoon: Việt Nam có nhiều lợi thế nền tảng để cạnh tranh trong kỷ nguyên AI, bao gồm lực lượng lao động trẻ giàu kỹ năng số, hệ sinh thái công nghệ phát triển nhanh, năng lực mạnh trong lĩnh vực sản xuất và điện tử, cùng sự hỗ trợ rõ ràng từ Chính phủ cho công cuộc chuyển đổi số.

Tuy nhiên, cơ hội quan trọng nhất không chỉ nằm ở việc phát triển AI, mà còn ở khả năng ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tiễn.

AI có thể giúp Việt Nam nâng cao năng suất sản xuất, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như điện tử, logistics hay đô thị thông minh.

Chúng tôi cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ của các sáng kiến thành phố thông minh và nhà thông minh tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức công trong khu vực đang phát triển các giải pháp ứng dụng AI, kết nối và tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sống đô thị, tối ưu quản lý hạ tầng và cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng.

Điều này phản ánh xu hướng ứng dụng AI ngày càng thực tiễn, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo trên toàn quốc.

Xu hướng ứng dụng AI vào thực tiễn đang diễn ra rõ nét trên toàn cầu. Theo khảo sát mới nhất của Avnet, 56% kỹ sư trên toàn cầu đã đưa các sản phẩm tích hợp AI ra thị trường, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy AI đang dần trở thành công cụ kinh doanh thay vì chỉ là công nghệ thử nghiệm.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có nhiều lợi thế để đẩy mạnh AI ứng dụng, chuyển hóa năng lực công nghệ thành kết quả thực tiễn có thể đo lường, đồng thời tận dụng hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng triển khai hiệu quả.

Nhiều quốc gia đang cạnh tranh để trở thành trung tâm AI của khu vực. Theo bà, Việt Nam có cơ hội trở thành một AI Hub của khu vực không? Nếu có, cần đáp ứng những điều kiện gì?

Bà Tan Aik Hoon: Việt Nam có tiềm năng để trở thành một trung tâm AI có vai trò quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực AI ứng dụng và AI công nghiệp.

Việt Nam được hưởng lợi từ đội ngũ kỹ sư ngày càng phát triển, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ổn định, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, khối học thuật và doanh nghiệp.

Việc giữ vai trò như trung tâm sản xuất cũng cho Việt Nam lợi thế trong việc triển khai AI trên quy mô lớn trong môi trường sản xuất thực tế.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, phát triển kỹ năng AI chuyên sâu hơn, đồng thời thúc đẩy hợp tác liên ngành.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận các công nghệ phù hợp và năng lực tích hợp cũng đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp chuyển từ các dự án thí điểm sang triển khai trên quy mô lớn.

Trong bối cảnh này, Avnet đóng vai trò cầu nối, kết nối khách hàng với các nhà cung cấp công nghệ toàn cầu, hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp đã được kiểm chứng, từ đó đẩy nhanh thời gian triển khai AI trên thực tế.

Bà đánh giá như thế nào về vị trí của Việt Nam trong cuộc đua AI trên toàn cầu? Những lợi thế nào giúp Việt Nam có thể bứt phá trong 5 năm tới?

Bà Tan Aik Hoon: Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường ứng dụng AI năng động nhất Đông Nam Á, đặc biệt ở những lĩnh vực nơi AI được kết hợp với sản xuất và hệ thống nhúng.

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế, bao gồm nền kinh tế số phát triển nhanh, đội ngũ kỹ sư ngày càng lớn mạnh và vị thế vững chắc trong chuỗi sản xuất điện tử toàn cầu.

Khi AI dần được tích hợp vào nhiều thiết bị, dây chuyền sản xuất và hệ thống công nghiệp hơn, những lợi thế này sẽ trở nên ngày càng quan trọng về mặt chiến lược.

Theo khảo sát của Avnet, các ứng dụng AI phổ biến hiện nay như tự động hóa quy trình, bảo trì dự đoán và phát hiện lỗi đều rất phù hợp với nền tảng công nghiệp của Việt Nam, đồng thời có thể giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất trong thực tế.

Trong 5 năm tới, Việt Nam có cơ hội bứt phá bằng cách tích hợp AI sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất và điện tử, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà cho rằng Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang triển khai thực tiễn. Theo bà, đâu là những dấu hiệu rõ nhất cho thấy sự chuyển dịch này đang diễn ra?

Bà Tan Aik Hoon: Dấu hiệu rõ nhất nằm ở cách các tổ chức nhìn nhận giá trị của AI. Trọng tâm đang chuyển từ việc thử nghiệm khả năng của AI sang những kết quả kinh doanh cụ thể, có thể đo lường được, như nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí hay cải thiện hiệu suất sản phẩm.

Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng này cũng được thể hiện trong khảo sát của Avnet, khi phần lớn kỹ sư hiện đã triển khai AI trong môi trường sản xuất thực tế.

Song song đó, sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa điện toán biên và AI đang giúp các thiết bị, hệ thống có khả năng xử lý và phản hồi thông minh theo thời gian thực.

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này thể hiện qua mối quan tâm ngày càng lớn đối với Edge AI (trí tuệ nhân tạo biên), tự động hóa công nghiệp và các hệ thống thông minh.

Các tổ chức không còn chỉ tìm kiếm những công nghệ đơn lẻ, mà cần các giải pháp tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và kết nối.

Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, từ thử nghiệm AI sang triển khai ở quy mô lớn và hướng đến kết quả thực tiễn rõ ràng.

Việt Nam xác định AI là một trong những động lực tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57. Theo bà, những chính sách như vậy sẽ tác động như thế nào đến quyết định đầu tư và mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ quốc tế?

Bà Tan Aik Hoon: Khi Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết dài hạn với hạ tầng số, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, các doanh nghiệp công nghệ quốc tế sẽ có thêm cơ sở để đầu tư vào tiềm năng, quan hệ đối tác và hoạt động dài hạn tại địa phương.

Những chính sách như Nghị quyết 57 cũng góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ bằng cách khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà cung cấp công nghệ.

Đây là yếu tố rất quan trọng với công nghệ AI, bởi thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều năng lực, từ công nghệ, dữ liệu, hạ tầng đến triển khai thực tế.

Với các công ty toàn cầu như Avnet, môi trường này tạo thêm cơ hội để hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam thông qua thiết kế giải pháp, hỗ trợ chuỗi cung ứng và hợp tác hệ sinh thái, qua đó đẩy nhanh quá trình đưa AI vào ứng dụng thực tiễn.

Mới đây, sự kiện Edge & Beyond Tech Days 2026 tại Việt Nam được tổ chức nhằm kết nối các kỹ sư, nhà phát triển, đối tác công nghệ và khách hàng để cùng trao đổi về các ứng dụng AI trong thực tế, với trọng tâm là điện toán biên, tự động hóa công nghiệp, robot và hệ thống thông minh.

Thông qua sự kiện này, chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ các tổ chức thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng đến triển khai thực tế, bằng cách kết nối họ với công nghệ, chuyên môn kỹ thuật và hệ sinh thái đối tác cần thiết để mở rộng ứng dụng AI tại Việt Nam hiệu quả hơn.