TRUNG QUỐC - Một tòa án ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, ngày 16/10 tuyên án 6 người trong vụ đưa thực phẩm chứa chất độc hại vào trường mầm non, khiến 247 trẻ có nồng độ chì trong máu bất thường. Người đứng đầu trường bị phạt tù chung thân.

Theo Tân Hoa Xã, Li Huifang, người phụ trách Trường Mầm non Heshi Peixin ở quận Maiji, cùng Zhu Jinglin, hiệu trưởng điều hành của trường, đã chỉ đạo việc trộn các chất độc hại vào thức ăn phục vụ trẻ em và nhân viên nhà trường. Mục đích là làm cho các món ăn có màu sắc bắt mắt hơn để quảng bá, thu hút phụ huynh.

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Li Huifang bị phạt tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng).

Zhu Jinglin bị phạt 15 năm tù và 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng). Bốn nhân viên nhà bếp trực tiếp thực hiện chỉ đạo nhận mức án từ 6 đến 8 năm tù, đồng thời phải nộp phạt.

Sơn được trộn vào thực phẩm, giúp món ăn nhìn bắt mắt, lên ảnh đẹp hơn. Ảnh: Red Note

Sơn chứa chì bị trộn vào bánh, kết quả xét nghiệm bị làm sai lệch

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 7/2025, khi cảnh sát thành phố Thiên Thủy phát hiện nhân viên nhà bếp Trường Mầm non Heshi Peixin trộn sơn trang trí có chứa chì vào thức ăn. Theo kết quả điều tra, sơn được mua trên mạng, pha loãng rồi trộn vào bánh nhằm tạo màu sắc bắt mắt. Sản phẩm có cảnh báo không được sử dụng cho thực phẩm.

Theo báo cáo điều tra do chính quyền tỉnh Cam Túc công bố ngày 20/7/2025, trong số 251 trẻ được xét nghiệm, 247 em có nồng độ chì trong máu bất thường. Tình trạng tương tự cũng được phát hiện ở 28 trong số 34 cán bộ, nhân viên nhà trường. Ngoài ra, 5 trong số 72 trẻ đã tốt nghiệp trong các năm 2023 và 2024 được xét nghiệm cũng có kết quả bất thường.

Các loại bánh chứa chất độc hại đã được phục vụ cho trẻ em và nhân viên nhà trường hằng tháng kể từ tháng 5/2024. Đáng chú ý, cuộc điều tra còn phát hiện sai phạm tại các cơ sở y tế địa phương. Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy bị xác định không xử lý, báo cáo kịp thời một số trường hợp trẻ có nồng độ chì trong máu cao bất thường; một số kết quả xét nghiệm bị sửa theo hướng giảm nồng độ chì. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Cam Túc cũng bị phát hiện vi phạm quy trình xét nghiệm, làm sai lệch kết quả.

Sau vụ việc, cơ quan kỷ luật tỉnh Cam Túc đã điều tra 10 cán bộ địa phương, trong đó có người đứng đầu cơ quan y tế cấp tỉnh và các lãnh đạo thành phố Thiên Thủy.

Tất cả 247 trẻ có nồng độ chì trong máu bất thường đều được điều trị tại bệnh viện hoặc can thiệp dinh dưỡng tại nhà. Đến ngày 20/7/2025, phần lớn các em đã hoàn thành đợt điều trị đầu tiên và được xuất viện. Đánh giá của chuyên gia cho thấy nồng độ chì trong máu của các em giảm trung bình 40,21% sau điều trị, đạt mục tiêu đề ra.

Chính quyền tỉnh Cam Túc cam kết hỗ trợ việc chăm sóc y tế cho những trẻ bị ảnh hưởng.