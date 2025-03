Lựa chọn xe SUV đã trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến và các nhà sản xuất ô tô cũng rất nhanh nhạy khi đưa ra thị trường những chiếc xe gầm cao có kích thước đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Trong đó, dòng xe SUV cỡ nhỏ đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ sự nhỏ gọn, dễ lái và giá bán dễ tiếp cận.

Mặc dù nổi bật với những ưu điểm kể trên nhưng dòng xe SUV cỡ nhỏ cũng tồn tại một số nhược điểm. Vì vậy, khách hàng nên biết được những nhược điểm đó là gì trước khi quyết định mua xe.

Khả năng an toàn bị hạn chế

Khi ai đó tìm mua một chiếc xe SUV tốt nhất, họ thường sẽ tìm kiếm và để ý nhiều hơn đến sự an toàn của chiếc xe đó. Để được đánh giá là một chiếc xe SUV an toàn, kích thước cũng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, người mua nên biết rằng mặc dù dòng xe SUV nhỏ gọn vẫn có thể hoàn toàn an toàn, nhưng rủi ro liên quan đến tai nạn xe hơi lại cao hơn.

Các nhà sản xuất ô tô đang phải bù đắp thiếu hụt về an toàn bị động bằng các tính năng an toàn chủ động. Ảnh: MMV

Điều này đặc biệt đúng vì kích thước nhỏ hơn của dòng xe này sẽ làm giảm khả năng bảo vệ người ngồi trong khỏi các tác động đáng kể. Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), tính đến năm 2020, số người lái xe kích thước nhỏ có tỉ lệ tử vong cao hơn so với các loại xe khác.

Để bù đắp cho điều này, các nhà sản xuất ô tô đã trang bị thêm các tính năng an toàn chủ động nhằm góp phần đem lại sự an tâm cho người dùng. Ít nhất những công nghệ an toàn này sẽ giảm thiểu tối đa những rủi ro về an toàn mà người dùng gặp phải trong quá trình lái xe.

Động cơ nhỏ, công suất hạn chế

Để có được mức giá bán cạnh tranh, các nhà sản xuất ô tô thường sẽ chỉ sử dụng các loại động cơ nhỏ cho các mẫu xe SUV nhỏ gọn. Đây sẽ không phải là vấn đề đáng kể đối với nhiều người mua, nhưng những người đang tìm kiếm một chiếc xe nhanh nhẹn và mạnh mẽ, có lẽ sẽ phải tìm kiếm ở phân khúc xe SUV cao hơn.

Các mẫu xe SUV cỡ nhỏ thường chỉ sử dụng những động cơ nhỏ để giảm giá bán. Ảnh: KIA

Có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng xe SUV nhỏ gọn thường sử dụng động cơ 2.0L hoặc động cơ tăng áp tương đối mạnh mẽ như Mazda CX-30 hay KIA Seltos. Còn lại hầu hết những chiếc xe SUV cỡ nhỏ này thường chỉ sử dụng động cơ có dung tích nhỏ hơn từ 1.3L-1.5L. Vì thế, điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng kéo của chiếc xe.

Không gian lưu trữ ít hơn

Những người đang tìm kiếm những chiếc SUV nhỏ gọn tốt nhất để mua có lẽ không quan tâm đến khả năng chở hàng. Nhưng nếu được, họ vẫn muốn có thêm không gian để lưu trữ những đồ dùng hàng ngày dù đây không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với xe của họ.

Với kích thước nhỏ gọn, những mẫu xe SUV cỡ nhỏ thường không có nhiều không gian chở hàng. Ảnh: Mazda

Dẫu vậy, khách hàng nên cân nhắc điều này trước khi mua một chiếc SUV nhỏ gọn nếu thường xuyên phải chở những vật dụng lớn. Khi đó, một chiếc xe SUV cỡ nhỏ thường sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Thế nên, nếu vẫn muốn lựa chọn một chiếc xe SUV nhỏ gọn, người dùng hãy chọn chiếc xe nào có không gian chở đồ lớn nhất có thể.

Tóm lại, xe SUV cỡ nhỏ có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những nhược điểm đáng chú ý. Mọi thứ đều có sự đánh đổi vì khó có thể tìm được một chiếc xe hoàn hảo theo nhu cầu. Chính vì vậy, người mua nên dành nhiều thời gian để cân nhắc loại xe nào nên mua, từ đó sẽ hạn chế được những chi phí phát sinh thêm trong quá trình sử dụng xe.

