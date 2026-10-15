Hoa sữa có mùi hương đậm và đặc trưng, được ưa chuộng trồng ở nhiều tuyến phố để tạo cảnh quan, bóng mát. Tuy nhiên những ngày qua, mùi của loài hoa này quá nồng khiến người dân phải xoay sở ứng phó.

Do mùi hoa sữa ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nhiều người dân trong một khu chung cư ở phường Hoàng Liệt (Hà Nội), tối 13/10, BQL tòa nhà đã sử dụng vòi cứu hoả để phun rụng hoa sữa nhằm hạn chế mùi hương trong khu vực.

Không chỉ ở Hoàng Liệt, tại nhiều khu vực khác, người dân cũng tìm cách ngăn mùi khi hoa sữa vào mùa nở rộ. Chị Thùy, chủ một cửa hàng spa tại phường Hà Đông, cho biết phía trước cơ sở kinh doanh của chị được trồng hàng chục cây hoa sữa.

"Những ngày qua, những cây hoa sữa này đồng loạt nở. Mùi hoa sữa nồng đậm khiến tôi cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh, rất khó chịu", chị Thùy chia sẻ.

Hai hàng hoa sữa được trồng dày đặc, nở rộ trước cửa hàng của chị Thùy.

Để ngăn mùi hoa sữa bay vào cửa hàng, chị Thùy phải đóng cửa kính kín mít cả ngày. Tuy nhiên, do cửa hàng liên tục có khách ra vào, đặc biệt sau khung giờ hành chính - thời điểm hoa sữa tỏa mùi mạnh nhất, nên dù có đóng chặt cửa vẫn không thể tránh khỏi tình trạng mùi hoa len lỏi bay vào cửa hàng.

Để giảm bớt cảm giác khó chịu cho mình và các khách hàng không thích mùi hoa sữa, chị Thùy phải bật đèn xông tinh dầu quế liên tục để át mùi hoa sữa.

Gia đình nhà bà Hải (xã Thường Tín) những ngày qua cũng phải xoay sở với mùi hoa sữa. Theo bà Hải, trước đây, mùi hoa sữa không gây quá nhiều bất tiện cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian này trong nhà có phụ nữ đang mang thai, rất nhạy cảm với mùi nên bà phải tìm cách ứng phó.

"Cửa phụ nhà tôi được thiết kế có các lỗ thoáng để cho phòng trong đỡ bí bách. Tuy nhiên hai ngày qua, mùi hoa sữa nồng nặc theo các lỗ thoáng đó len lỏi và nhà, tôi đành phải lấy mảnh vải bịt hết phần lỗ thoáng đó lại để ngăn mùi", bà Hải chia sẻ.

Theo bà Hải, gia đình bà đặt mua thêm máy lọc không khí. Nếu những cách này không hiệu quả, bà sẽ tính tới phương án thay cửa khác để ngăn mùi tốt hơn.

Cánh cửa có nhiều lỗ thoáng khiến hương hoa sữa lan vào trong nhà.

Theo bà Hải, để trồng được một loại cây cho bóng mát cần rất nhiều năm. Trong khi đó, hoa sữa có bộ rễ bám sâu, ít gãy đổ, dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc và có tán rộng, tạo bóng mát. Vì vậy, bà không muốn chặt hạ loại cây này.

“Hoa sữa chỉ nở rộ khoảng 2-3 tuần là hết nhưng bóng mát và những lợi ích mà cây đem lại là hàng chục năm. Vì thế, gia đình tôi cố gắng tìm cách khắc phục những bất tiện do mùi hoa gây ra thay vì chặt bỏ”, bà Hải chia sẻ.

Những chùm hoa sữa nở rộ, phủ trắng một khoảng trời. Tuy nhiên, mùi hương nồng đậm của loài hoa này khiến không ít người khó chịu.

Chị Diệu Anh, một người dân sinh sống gần đường Trần Duy Hưng, cho biết hoa sữa ở đây được trồng dày, có đoạn cả trăm mét nhưng có đến cả chục cây hoa sữa được trồng cạnh nhau.

"Vào buổi tối, mùi của hoa rất hắc, cảm giác xộc thẳng lên đầu rất khó chịu. Mỗi khi phải đi qua khu vực trồng nhiều hoa sữa, tôi đều đeo hai khẩu trang, đi thật nhanh để đỡ khó chịu", chị Diệu Anh chia sẻ.

Người dân lấy vòi nước phun rụng hoa sữa để giảm bớt mùi

TP Hà Nội từng nhiều lần đặt vấn đề di chuyển cây hoa sữa do mùi hương ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tháng 11/2018, thành phố cho biết sẽ xem xét đánh chuyển những cây hoa sữa tại khu vực trồng quá dày. Đến tháng 7/2019, hơn 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ cũ) được di chuyển đến khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn cũ).

Tháng 10/2022, quận Đống Đa cũ đề xuất di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, thay bằng loại cây phù hợp hơn.

Mới đây nhất, ngày 14/10/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây khác.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã yêu cầu UBND các phường, xã và đơn vị liên quan triển khai giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.

Trước mắt, đơn vị quản lý cây xanh nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí cần thiết, kết hợp chăm sóc cây đúng quy trình, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Sở Xây dựng nghiêm cấm sử dụng hóa chất hoặc biện pháp có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân và môi trường.

Về lâu dài, các địa phương phải thống kê số lượng, vị trí, mật độ, tình trạng sinh trưởng của cây hoa sữa và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân để đề xuất phương án xử lý phù hợp.