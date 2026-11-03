Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CLB CAHN đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out Cúp C1 châu Á 22026/27, một khi đánh bại Kyoto Sanga tại Hàng Đẫy, tối 3/11.

Trận thắng trước Shanghai Port không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp đại diện Việt Nam chứng tỏ khả năng cạnh tranh trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Chiến thắng của CAHN cũng khiến các đối thủ nhìn đại diện V-League bằng con mắt khác.

Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây là động lực rất lớn với Đình Bắc và các đồng đội.

CAHN rất tự tin tiếp đón đối thủ đến từ Nhật Bản. Ảnh: CAHN

Xét về tương quan lực lượng, Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại J-League. Tuy nhiên, CAHN có lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau chiến thắng trước Shanghai Port.

Đại diện Nhật Bản thất bại 0-1 trước Daejeon Hana Citizen trong trận ra quân, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Ratchaburi và Newcastle Jets. Với 6 điểm, Kyoto Sanga hiện đứng thứ 6 trên BXH khu vực phía Đông, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với CAHN.

HLV Mano Polking tuyên bố, CAHN chiến đấu hết mình, hướng tới chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại Cúp C1 châu Á, mở ra cơ hội đi tiếp. Ông đánh giá Kyoto Sanga là đối thủ mạnh, có lực lượng cân bằng giữa cầu thủ nội và ngoại binh, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ Brazil chất lượng. Tuy nhiên, CAHN đang có tinh thần rất cao, cùng phong độ tốt của các cầu thủ trụ cột.

Khó khăn lớn nhất với CAHN là lịch thi đấu dày đặc. Nhà ĐKVĐ V-League đang phải thi đấu cùng lúc trên 3 mặt trận, khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực. Bên cạnh đó, việc Stefan Mauk vắng mặt do án treo giò cũng khiến HLV Polking cần có phương án thay thế phù hợp nhằm bảo đảm khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa và hỗ trợ phòng ngự.

Nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự và cải thiện hiệu quả dứt điểm như đã thể hiện ở trận thắng Shanghai Port, CAHN hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước đại diện Nhật Bản.

Trận CAHN vs Kyoto Sanga diễn ra vào lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

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