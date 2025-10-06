Tối 6/10, (15/8 Âm lịch), hàng nghìn tín đồ đạo Cao Đài, người dân các địa phương đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025. Đây là một trong hai đại lễ quan trọng trong năm (cùng lễ vía Đức Chí Tôn vào 9 tháng Giêng) của đạo Cao Đài.

Từ sớm, khu vực nội ô Tòa thánh Tây Ninh chật kín người ngồi chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Các tín đồ mặc áo dài trắng, biểu tượng của sự thanh khiết và khiêm cung.

Đúng 18h30, đoàn rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương đi qua Báo Ân từ (đền thờ Phật Mẫu) trước sự chứng kiến của các tín đồ, người dân và du khách thập phương.

Theo sau là đội nhạc, đội trống, vũ công và đội múa Rồng nhang, Ngọc kỳ lân, Quy, Phụng.

Đặc biệt, múa Rồng nhang là một nét đặc trưng chỉ có ở Tây Ninh. Con rồng dài gần 20 mét được điều khiển bởi 30 vũ công. Khói nhang nghi ngút chuyển động liên tục làm những người chứng kiến quanh đó cảm nhận được uy lực và sự tôn nghiêm của con vật linh thiêng trong tín ngưỡng. Rồng nhang sẽ chuyển mình chầm chậm về hướng Tòa thánh.

Trống Chhay Dăm xuất hiện trong Hội yến Diêu Trì Cung, tạo điểm nhấn văn hóa và thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc của đạo Cao Đài.

Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình trong không khí lễ hội, dõi theo những màn trình diễn rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc ngay trước Tòa thánh.

Lễ hội tổ chức hằng năm vào ngày 15/8 âm lịch (trùng với Tết Trung thu), trở thành dịp hành hương tâm linh và hội tụ văn hóa của cộng đồng tín đồ Cao Đài cả nước.

Sau đó, phần lễ chính sẽ được cử hành lúc 22h.