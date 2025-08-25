Khi đặt chân đến mảnh đất Buôn Đôn, du khách không chỉ được chụp ảnh cùng voi, gặp gỡ, thưởng thức những món ăn của người bản địa mà còn được ghé thăm ngôi nhà sàn cổ xây dựng cách đây gần 140 năm.

Ngôi nhà sàn cổ gần 140 năm tuổi. Ảnh: Hải Dương

Theo tìm hiểu, vào năm 1883, sau khi đưa bộ tộc của mình từ Đắk Nông đến vùng đất Buôn Đôn làm ăn, sinh sống, ông Y Thu Knul (1828-1938), người dân tộc M'nông cho khởi công xây dựng căn nhà sàn tại buôn Trí A, xã Buôn Đôn để sinh sống và phục vụ các nghi lễ của buôn làng. Đến năm 1885, căn nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Căn nhà sàn được xây dựng theo kiến trúc người Lào, có ba gian và ba mái liền kề nhau, đặc biệt căn nhà sàn này được làm hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm.

Phần mái của căn nhà cũng được làm từ gần 9.000 miếng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, công phu, kích thước đều nhau, trông giống như ngói thật.

Bà H’Khơi (50 tuổi- chắt ngoại của ông Y Thu Knul) cho biết, để làm được căn nhà sàn bề thế này, cố ngoại của bà phải huy động 18 con voi vào rừng kéo gỗ ròng rã nhiều tháng trời.

Bà H'khơi cũng cho biết, ông Y Thu đã thuê 14 thợ mộc lành nghề ở khắp các miền về chạm, khắc trang trí cho căn nhà. Do căn nhà sàn được làm hoàn toàn bằng gỗ nên đến nay một số nét chạm khắc hoa văn, nước sơn đã phai mờ.

Bà H'khơi - chắt ngoại của vua voi Y Thu Knul. Ảnh: Hải Dương

Vẫn theo bà H'khơi, do được xây dựng cả trăm năm về trước nên nhiều bộ phận của nhà sàn bị xuống cấp, tuy nhiên đã được gia đình bà 2 lần tu sửa, chi phí mỗi lần tu sửa gần 100 triệu đồng.

"Ngôi nhà sàn cổ này từng bị xiêu vẹo và gia đình chúng tôi đã phải thuê xe về nâng nhà, chỉnh lại cột kèo, thay thế một số tấm gỗ bị mối mọt để đảm bảo an toàn khi sinh hoạt và tiếp đón du khách thập phương”, bà H’Khơi chia sẻ.

Bà H'khơi từng ở trong căn nhà sàn cổ này, và đây cũng là nơi diễn ra các lễ cúng trước khi vào rừng bắt voi, cúng mừng voi, cúng nhập buôn cho voi…

Đến nay, trong căn nhà sàn còn lưu giữ nhiều đồ nghề săn voi như dây thừng bằng da trâu đực, khiên da trâu, mâm đồng…

Trong đó, các bộ dây thừng bằng da trâu được cất giữ trong nhà có niên đại hơn 100 năm.

Ông Y Thu Knul được biết đến là người có công trạng rất lớn đối với vùng đất nắng gió Buôn Đôn, ông cũng là người từng bắt và thuần dưỡng được khoảng 500 con voi rừng.

Năm 1861, ông Y Thu Knul săn được một con voi bạch tạng có cặp ngà đen quý hiếm tặng cho vua Xiêm (Thái Lan) và được tặng lại tước hiệu Khun Yu Nốp (vua săn voi).

Ngôi nhà sàn cổ 3 nóc, là điểm du lịch hấp dẫn trong vùng đất Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Nhiều tác phẩm chạm khắc tinh xảo được những người thợ có tay nghề cao tạo ra. Ảnh: Hải Dương

Bên trong nhà sàn cổ chứa nhiều kỷ vật của các thế hệ săn voi. Ảnh: Hải Dương

Nhà sàn cổ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thu hút du khách thập phương. Ảnh: Hải Dương

Nhà sàn cổ cũng là nơi trưng bày những bộ dây thừng bằng da trâu đực để săn voi. Ảnh: Hải Dương