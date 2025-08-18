Từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xã Buôn Đôn được biết đến là nơi sinh sống của hàng vạn con voi rừng tự nhiên. Vùng đất này cũng để lại ấn tượng rất lớn về nghề săn voi rừng, trong đó điển hình nhất là vua săn voi Y Thu Knul cùng nhiều dũng sĩ săn voi khác.

Dù trải qua hơn 1 thế kỷ nhưng những ký ức về nghề cũng như tên tuổi những người săn voi rừng vẫn in sâu trong tâm trí người dân Buôn Đôn. Thậm chí, hàng chục bộ dây thừng làm bằng da trâu để săn voi rừng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hỏng.

Một bộ dây thừng làm bằng da trâu còn nguyên vẹn. Ảnh: Hải Dương

Những sợi dây thừng này đang được lưu giữ trong ngôi nhà sàn cổ được vua săn voi Y Thu Knul xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1883-1885 theo kiến trúc của người Lào.

Bà H’Khơi Knul (50 tuổi) - chắt ngoại của vua săn voi Y Thu Knul kể, ông Y Thu từng bắt được hơn 400 con voi rừng, còn người cháu là Ama Kông cũng săn được gần 300 con và được mệnh danh là dũng sĩ săn voi.

Bà H’Khơi cho biết, trước đây những thế hệ cha ông đã dùng dây thừng làm bằng da trâu để săn voi rừng. Mỗi sợi dây da trâu dài từ 90-120m, được làm từ da của 7 con trâu đực. Những sợi dây thừng này được phơi 90 ngày đêm liên tục, sau đó tiếp tục được cất trên gác bếp tròn một mùa rẫy rồi mới đưa ra dùng để săn voi.

Bà H'Khơi chia sẻ, dây thừng làm bằng da trâu rất bền, nếu để ngoài nắng mưa cũng dùng được trên 100 năm. Dây thừng này được dùng để trói voi rừng khi đi săn, buộc chân voi trong quá trình thuần dưỡng...

"Dù dây thừng bằng da trâu có kích thước chỉ bằng ngón tay cái người lớn nhưng rất chắc, sức voi không thể làm đứt được", bà H’Khơi cho biết thêm.

Theo ông Hồ Sỹ Chuyên, cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn, hầu hết các bộ dây thừng bằng da trâu trên địa bàn đã được cất giữ khoảng 100 năm qua.

Giải thích về lý do những bộ dây thừng làm bằng da trâu có độ bền chắc bất chấp thời gian, ông Chuyên cho rằng đó là bí quyết của người dân trong việc làm dây và chưa có nghiên cứu khoa học nào giải đáp rõ ràng về vấn đề này.

Bà H’Khơi Knul bên những bộ dây thừng làm bằng da trâu để săn voi rừng do đời trước để lại. Ảnh: Hải Dương

Một bộ dây thừng phải làm bằng da của 7 con trâu đực. Ảnh: Hải Dương

Dù nhìn rất cũ nhưng chất lượng sợi dây thừng này vẫn còn nguyên. Ảnh: Hải Dương