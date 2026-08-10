Ngày 10/8, Cnjwang đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Tần Diễm đã qua đời ở tuổi 72.

Thông tin về sự ra đi của Tần Diễm được đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Lý Cần Cần cho biết chỉ 1 tuần trước, cô vừa nghe tin Tần Diễm bị bệnh và phải nhập viện. Tuy nhiên, sau 1 tuần, cô đã nhận được tin buồn về sự ra đi của nam diễn viên.

Lý Cần Cần đau buồn viết rằng Tần Diễm là một diễn viên tài năng, đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và để lại nhiều tác phẩm kinh điển. Cô cũng gửi lời tiễn biệt người đồng nghiệp: "Mong thầy Tần Diễm yên nghỉ".

Nam diễn viên Tần Diễm. Ảnh: Weibo

Nghệ sĩ biểu diễn Trương Trình cũng đăng bài tưởng nhớ Tần Diễm, nhận xét ông là người tốt bụng, hòa đồng và am hiểu nghệ thuật.

Tần Diễm sinh năm 1954 tại Bắc Kinh, là diễn viên kỳ cựu, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Trung Quốc. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tần Diễm được giới chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá là một "lão hí cốt" thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.

Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Chuyện ở phòng biên tập, Tôi yêu gia đình tôi, Cao lương đỏ, Minh Lan truyện, An Gia, Khánh Dư Niên 2...

Với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân đa dạng, Tần Diễm thường đảm nhận những vai diễn phụ nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ nét trong các tác phẩm.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc.

Tần Diễm trong "Khánh Dư Niên 2":