Ngày 30/7, Hello Magazine đưa tin ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên Glen Hansard đã qua đời ở tuổi 56 sau một vụ tai nạn xe máy xảy ra tại khu vực Chapelizod, ngoại ô Dublin (Ireland).

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 29/7 (giờ địa phương). Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để cấp cứu nhưng Glen không qua khỏi do vết thương quá nặng. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công ty quản lý sau đó xác nhận thông tin nam nghệ sĩ qua đời: "Với nỗi đau vô hạn, chúng tôi xin thông báo Glen Hansard đã qua đời vào rạng sáng nay sau một vụ tai nạn giao thông tại Dublin. Gia đình vô cùng bàng hoàng trước mất mát này và mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm khó khăn".

Sinh năm 1970 tại Ballymun, Glen Hansard bỏ học từ năm 13 tuổi để theo đuổi âm nhạc. Anh

khởi nghiệp bằng việc biểu diễn trên đường phố trước khi thành lập ban nhạc The Frames vào năm 1990 và phát hành 6 album phòng thu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Glen đến vào năm 2006 khi hợp tác với nữ ca sĩ người Séc Markéta Irglová thành lập bộ đôi The Swell Season. Cả 2 cùng đóng chính trong bộ phim âm nhạc Once (2007) và sáng tác nhiều ca khúc cho tác phẩm, trong đó nổi bật là Falling Slowly.

Năm 2008, ca khúc Falling Slowly giành giải Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất và nhận đề cử Grammy. Ngoài ra, Glen còn phát hành nhiều album solo và góp giọng trong nhạc phim The Hunger Games.

Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ vừa hoàn thành chuyến lưu diễn cùng The Frames và có buổi biểu diễn solo tại Trinity College Dublin hôm 2/7. Anh để lại vợ là Maire Saaritsa và con trai Christy mới 3 tuổi.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi lời tiếc thương. Thủ tướng Ireland Micheál Martin cũng bày tỏ sự thương tiếc, khẳng định Glen là nghệ sĩ có nhiều đóng góp quan trọng cho đời sống văn hóa của đất nước trong suốt nhiều thập kỷ.

Nam ca sĩ trình diễn ca khúc nổi tiếng "Falling Slowly":